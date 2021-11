Vadlejchova sezona začala zraněním, k lepšímu se zlomila na MČR ve Zlíně

Praha - Sezona ozdobená olympijským stříbrem se pro oštěpaře Jakuba Vadlejcha nevyvíjela idylicky. Před Zlatou tretrou se zranil a v Ostravě nevědomky házel s natrženým tříslem. Zlom přišel na konci června na mistrovství republiky ve Zlíně, kde se vrátil po více než měsíci a ostrý test vládl.

"Tretru jsem ještě nějak odházel, protože jsem potřeboval potvrdit svazový limit. Až potom jsem zjistil, že jsem závodil s dírou v noze. A vůbec se to nechtělo hojit," vzpomínal na těžké chvíle vítěz ankety Atlet roku.

Republikový šampionát byl zlomový moment. "Odjížděl jsem tam ještě s trošku natrženým tříslem a říkal jsem si, že musím závodit. Kdybych tam nezávodil, tak si přestanu i trošku věřit. Už se blížila olympiáda, a kdybych tam nezávodil, tak bych tu vyzávoděnost už asi nestihl. V momentě, kdy jsem odzávodil, ještě se mi podařilo porazit Víťu a hodil jsem relativně slušnou sérii, tak jsem si potvrdil, že tříslo je jakž takž zdravé a můžu se od toho odrazit," vyprávěl novinářům.

A další nezapomenutelné vzpomínky mu přineslo Tokio. "Samozřejmě finále, kdy se mi podařilo pátým hodem přehodit kluky a dostal jsem se na druhou pozici. To je prostě pocit, který přeji každému v každé profesi. To je opravdu něco neskutečného, kdy se stane něco, co chcete, v co vnitřně doufáte," svěřil se.

Díky tomu se sezona 2021 stala jeho životní. "Jinak ji nazvat nemůžu. Stříbrný olympijský vítěz, to je věc, která se už nemusí nikdy opakovat. Ještě teď v sobě cítím ten pocit, kdy jsem odcházel ze stadionu a zúročilo se těch dvacet let dřiny. Na druhou stranu já jsem to vždycky chtěl dělat a vždycky jsem toho chtěl dosáhnout. Pamatuju si, že předobraz byl pro mě vždycky trenér , který právě vyhrál olympijské medaile. Vždycky jsem se mu chtěl podobat nebo ho nějak napodobit. V momentě, kdy se mi to povedlo po takovéhle dlouhé době, třeba po těch dvaceti letech, co jsem s tím začal, tak jsem cítil obrovské zadostiučinění," vykládal svěřenec Jana Železného.

Z pohledu kvality hodů měl ještě lepší rok 2017, kdy získal stříbro na MS. "Měl jsem nejdelší průměr výkonů závodů v tom roce. Ale olympiáda je víceméně jenom o hlavě, to není o tom dlouhém hodu. V ten den se musí sejít technika, hlava. Vyhrává ten, kdo hodí ten den nejdál. Ale většinou to nebývají životní hody," řekl. Ještě pořád věří, že se může přiblížit devadesátce, od níž je jeho osobní rekord vzdálený 27 centimetrů. "Jinak bych nepokračoval. Věřím, že ve mně jsou ještě delší hody, než jsem předvedl v životě," řekl jednatřicetiletý oštěpař.

Pod pěti kruhy by se rád představil nejen za tři roky v Paříži, ale také v Los Angeles 2028. "Paříž už v hlavě mám. Já už jsem dva roky zpět říkal, že chci končit v Los Angeles 2028. Samozřejmě u nás olympiáda je největší závod, který můžeme mít. To, že se mi povedlo uspět na téhle v Tokiu, mi dodává sebevědomí, že jde uspět i na tomhle největším závodě a pokusím se to nějak zopakovat," doufal Vadlejch. Pro dlouhověké vzory nemusí chodit daleko. Jeho trenér Jan Železný končil veleúspěšnou kariéru ve 40 letech a Vadlejchův současný oštěpařský kolega Vítězslav Veselý se stal letos bronzovým olympijským medailistou v 38 letech.

V pondělí mu začíná soustředění ve Špindlerově Mlýně, kde začnou s trenérem spřádat plány na příští mimořádně nabitý atletický rok. V létě se uskuteční mistrovství světa i Evropy. "Osobně bych určitě rád závodil na obou vrcholech, protože na mistrovství Evropy ještě nemám medaili, což je pro mě obrovská motivace. Na druhou stranu jsem docela rád, že to mistrovství světa je první, protože přece jenom je to větší akce, člověk se na to víc bude v hlavě upínat Věřím, že oba dva vrcholy půjdu a budu v ideální formě," dodal Vadlejch.