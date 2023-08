Vadlejch: Vše funguje, jak má. Paříž středobodem všeho

Praha - Oštěpař Jakub Vadlejch na mistrovství světa v Budapešti ziskem medaile potvrdil, že stále patří mezi elitu své disciplíny. Nedělní úspěch ještě nestihl oslavit, přesto už myslí na další sezonu a její vrchol - olympijské hry v Paříži. Ve Francii bude obhajovat stříbro z Tokia a v ideálním případě by rád získal první velkou zlatou medaili v kariéře. Doposud totiž sbíral druhá a třetí místa.

"Pro mě je to hrozná pocta, že i s takhle dobrými závodníky můžu soupeřit a že jsme si rovni, protože to není nic jednoduchého. Oštěp se stal globálním sportem, pryč jsou časy, kdy měli medaile jen Evropané. Teď jsou státy jako Pákistán, Indie a další. Myslím si, že do budoucna bude oštěp více a více oblíbený. Pro mě je to motivace a ukázka, že vše funguje, jak má. Příští rok je Paříž středobod všeho," řekl Vadlejch novinářům na dnešním setkání po návratu ve šampionátu.

Dvaatřicetiletý atlet získal pátou medaili na velké akci v neděli večer a krátce po závodě se vydal z Maďarska zpět do Česka. Na oslavy tak ještě nebyl čas. "Spal jsem tři a půl hodiny. Doma jsem byl tři minuty, kdy jsem jen odhodil tašku. Na nic nebyl čas, strávil jsem to ve frontách na dálnicích," pousmál se Vadlejch, jehož už tento týden čeká další závod - Diamantová liga v Curychu. I tak ale věří, že na oslavu dojde. "Věřím, že nějaký čas najdeme a s trenérem a kamarády něco uděláme," řekl.

Ve čtvrtek ve Švýcarsku jej ale čeká náročný závod. "Weltklasse jsem dvakrát vyhrál, je to pro mě velký závod. Nebude lehké se dostat i do nějaké fyzické pohody, přece jen máme za sebou dva závody v rychlém sledu. Ale všichni tam budeme bolaví, budeme to mít podobné," uvedl Vadlejch. V polovině září jej poté čeká finále prestižního seriálu v americkém Eugene. "Zatím vedu průběžné pořadí, ale to neznamená nic. Pravidla jsou taková, že rozhoduje poslední závod. Udělám vše pro to, abych tam uspěl a udělal nějakou hezkou tečku za sezonu," přál si člen pražské Dukly.

Vadlejch patřil před MS mezi hlavní favority a byl rád, že tlak ustál. "Tyhle světové akce jsou víceméně o hlavě, ze třiceti lidí jsou připraveni všichni. Mají skvělou fazonu, ne-li životní formu. Je pravda, že po sezoně jsem víc prázdný a vytřískaný v hlavě než fyzicky. A po té akci to padne nejvíc, protože na ní závisí celá sezona. Když se daří skvěle, hází se osobáky a pak se to nepovede na akci, hodnotí se to jako špatná sezona. A naopak. Tohle je pro mě opět výborná sezona a ukázka, že to funguje," řekl Vadlejch.

V Budapešti českého reprezentanta porazili olympijský vítěz Níradž Čopra z Indie a Aršad Nadím z Pákistánu. Vadlejch naopak vyšel vítězně ze souboje o bronz s Němcem Julianem Weberem. Nejlepší dvojice přitom letos závodila minimálně. "My s Julianem závodíme často a porazili nás kluci, kde jeden závodil dvakrát do mistrovství a jeden ani jednou. Těžko říct, jak to vzít, ale oba jsou talentovaní kluci, kteří byli favority. I když jsme byl na prvním místě žebříčku, tak reálně byl první Čopra, protože mu chyběl pátý závod, aby se mu to počítalo. Nadím končil loňskou sezonu s 90 a 88 metry, nikdo nemohl čekat, že bude házet 75. Nestal se žádný extra zázrak, nějaký extra výkyv se nekonal," řekl Vadlejch.

Po závodě jej pochválil i trenér Jan Železný. "Byl hrozně rád, jak jsem bojoval. Nebyl jsem v technické pohodě, jak jsem zvyklý. Když se ale musí bojovat, tak pak je to cennější, když se to povede. Zabřednout do stavu, že to dnes nejde, je jednoduché. Když se z toho člověk dostane, to je to nejvíc," podotkl Vadlejch s tím, že základem je neustále věřit v sebe.

Přestože do začátku olympijských her v Paříži chybí ještě 332 dnů, Vadlejch přiznal, že už na příští sezonu myslí. "Na jednu stranu mi přijde, že jsem skoro neodešel ze stadionu (v Budapešti). Na druhou stranu si pamatuju, jak jsem odcházel v Tokiu z olympijského stadionu. A říkal jsem si, už aby ta Paříž byla. To jsou momenty, kvůli nimž trénujeme celé měsíce a roky, tam by se to mělo zúročit. Až začne příprava, všechno bude směřovat k ní a mistrovství Evropy v Římě, které bude ještě před olympiádou," dodal Vadlejch.