Vadlejch byl třetí na mítinku Diamantové ligy v Lausanne

Lausanne - Oštěpař Jakub Vadlejch obsadil třetí příčku na mítinku Diamantové ligy v Lausanne. Hodil 86,13 metru a poprvé v sezoně skončil hůře než na druhém místě. Porazili ho olympijský šampion Níradž Čopra a úřadující mistr Evropy Julian Weber. Druhý český zástupce na tomto mítinku, koulař Tomáš Staněk, obsadil sedmou příčku.

Vadlejch se po vítězné, ale výkonem ne tolik povedené Zlaté tretře vrátil k delším hodům. Výkon 84,71 metru ze druhé série ho dostal do finálové trojice. Z vedoucí pozice do ní šel Ind Čopra, který při návratu po zranění hodil 87,66 metru. Weber úvodním pokusem 86,20 metru do páté série vedl a v té finálové se zlepšil, ale ani 87,03 na výhru nestačilo.

Jako poslední házel ve finále Vadlejch. Také on předvedl svůj nejdelší pokus, ale ze třetí příčky si nepolepšil. Po druhém místě v Dauhá si v elitním seriálu připsal další umístění na stupních vítězů.

Staněk zapsal 20,65 metru a zaostal o více než metr za sezonním maximem 21,71, které si vyrovnal při úterní Zlaté tretře. Nenavázal ani na třetí místo ze svého úvodního vystoupení v letošním ročníku Diamantové ligy ve Florencii.

Český rekordman Staněk nejdelší pokus předvedl hned v první sérii, pak už se nezlepšil. "Snažil jsem se naladit na dobrý výkon, necítil jsem se špatně, ale tři závody v šesti dnech si vybraly svou daň. V konci mi chyběla dynamika, netrefoval jsem kouli, takže z toho je tenhle výsledek, s kterým nemůžu být spokojený. Teď si určitě odpočinu a vrhnu se do tréninku, aby v mém projevu byla zase dravost. Taky budu chtít doléčit levé koleno, které mě trápilo na Evropských hrách v Polsku," uvedl ve vyjádření pro média. Další závod by ho měl čekat 16. července, kdy se vrátí do Chorzówa na Diamantovou ligu.

Vyhrál favorizovaný Američan Ryan Crouser, jenž měl všech pět platných pokusů za 22 metrů. Ten nejlepší měřil 22,29 metru. Stejně jako v Ostravě za ním skončil druhý Novozélanďan Tom Walsh (21,99). Třetí příčku tentokrát obsadil Chorvat Filip Mihaljevič (21,42).

Soutěž oštěpařek vyhrála Australanka Mackenzie Littleová, která si vylepšila osobní rekord na 65,70 metru a zařadila se na druhé místo letošních světových tabulek za ojedinělý počin Norky Sigrid Borgeové 66,50 metru.

Pátý nejrychlejší běh na 5000 metrů všech dob předvedl časem 12:40,45 dvaadvacetiletý Etiopan Berihu Aregawi. Porazil světového rekordmana Joshuu Cheptegeie, za jehož historickým maximem zaostal o 5,09 sekundy.

Sledovaný duel na patnáctistovce vyhrál evropský rekordman Jakob Ingebritsen, který časem 2:28,72 zaostal o necelou sekundu za svým čerstvým kontinentálním maximem z Osla. Světový rekordman na 3000 metrů překážek Lamesha Girma se za ním vytáhl k první patnáctistovce pod 3:30, osobní rekord si vylepšil na 3:29,51. V této disciplíně se přitom hlavně snaží získat rychlost pro finiš ve steeplu.

Mítink atletické Diamantové ligy v Lausanne: Muži: 200 m (vítr -1,4 m/s): 1. Tebogo (Bot.) 20,01, 2. Richards (Trin.) 20,11, 3. Fahnbulleh (Lib.) 20,21. 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,72, 2. Girma (Et.) 3:29,51, 3. Kerr (Brit.) 3:29,64. 5000 m: 1. Aregawi (Et.) 12:40,45, 2. Cheptegei (Ug.) 12:41,61, 3. Gebrhiwet (Et.) 12:49,80. 110 m př. (-1,0 m/s): 1. Izumija (Jap.) 13,22, 2. Joseph (Švýc.) 13,23, 3. Kwaou-Mathey (Fr.) 13,37. Dálka: 1. Nairn (Bah.) 811, 2. Tentoglu (Řec.) 807, 3. Hašioka (Jap.) 798. Koule: 1. Crouser (USA) 22,29, 2. Walsh (N. Zél.) 21,99, 3. Mihaljevič (Chorv.) 21,42, ...7. Staněk (ČR) 20,65. Oštěp: 1. Čopra (Indie) 87,66, 2. Weber (Něm.) 87,03, 3. Vadlejch (ČR) 86,13. Ženy: 100 m (-0,8 m/s): 1. Ta Louová (Pobř. Slon.) 10,88, 2. Neitaová (Brit.) 11,07, 3. Lückenkemperová (Něm.) 11,17. 800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:57,43, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:58,37, 3. Gouleová (Jam.) 1:58,90. 100 m př (-1,4 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,40, 2. Amusanová (Nig.) 12,47, 3. Jonesová (USA) 12,51. 400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,76, 2. Lehikoinenová (Fin.) 54,67, 3. Folorunsová (It.) 55,12 3000 m př.: 1. Chepkoechová (Keňa) 9:05,98, 2. Almayewová (Et.) 9:06,82, 3. Chemutaiová (Ug.) 9:11,91. Tyč: 1. Moonová (USA) 482, 2. Murtová (Fin.) 477, 3. McCartneyová (Austr.) 471. Oštěp: 1. Littleová (Austr.) 65,70, 2. Kitagučiová (Jap.) 63,34, 3. Muzeová (Lot.) 62,58.