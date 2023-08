Vadlejch bronzovým hodem napodobil olympijské Tokio a znovu rozesmutnil Webera

Budapešť - Oštěpař Jakub Vadlejch k dnešnímu světovému bronzu došel podobně jako před dvěma lety ke stříbrné olympijské medaili. Znovu poslal své náčiní do vzdálenosti 86,67 metru a opět připravil o medailovou pozici Němce Juliana Webera. Tomu se dnes v sektoru omlouval, protože ho o medaili připravil potřetí za sebou. Sám měl radost, že vybojoval cenný kov, i když neměl svůj den.

Vadlejch už má pátou medaili z velké akce a nikdy nehodil méně, než byl dnešní a olympijský výkon. "Je to vlastně skvělé, že všech těch pět velkých medailí, co mám, jsou za 86,70 a dál. To si myslím, že v historii bývaly medaile za 82, 83 metrů. Značí to jenom to, že ty soutěže jsou vždycky velice kvalitní," ocenil v rozhovoru s českými novináři.

Očekával, že světové finále v Budapešti bude mít vysokou kvalitu. A potvrdilo se to, zlatý Čopra hodil 88,17, stříbrný Aršad Nadím 87,82. "Já jsem trošku tušil, že Nadím bude skvěle připravený. Níradž, to je jasná věc. Na druhou stranu 88,17, to nejsou takové metry. Ale já jsem zkrátka dneska úplně ten topový den neměl. Ale o to víc mě to těší, že jsem bojoval během té soutěže. Myslím si, že mě Julian vůbec nebude mít rád, protože jsem mu potřetí vzal medaili," komentoval svěřenec Jana Železného budapešťský závod.

Necítil se optimálně, dlouho mu pokusy létaly k 84 metrům, což bylo na stupně vítězů málo. Když se v páté sérii chystal na svůj hod, byl průběžně pátý. Nebylo pro něj snadné se vybičovat. "Vůbec to není jednoduché, když není ten den, kdy to lítá samo. Jsem za to hrozně moc rád, že jsem ze sebe dokázal vydolovat ty další skoro tři metříky, a přeskočil jsem ty kluky. I v tom posledním pokusu jsem bojoval, ale už to tam nebylo," přemítal.

Během dlouhé kariéry už má s takovými závody zkušenosti. "Občas to tak opravdu je. Že je to dobré, ale není to taková ta dokonalost. V ten moment začíná boj. A jde o to, jestli ten boj dopadne dobře, nebo špatně. A já si myslím, že dopadl velice dobře," pochvaloval si.

Z jeho bronzu měl radost i olympijský šampion a novopečený mistr světa Níradž Čopra. "Byl opravdu regulérně rád, že mám medaili. On se mě ptal po tom závodě: 'Kolikátý jsi byl?' Já jsem říkal, že třetí, a on normálně mě objal. Je to skvělé, protože s těma klukama se potkávám už iks let a vidí, že jsem vyrovnanej. To, že se to pak na té akci zúročí, je skvělé," vyprávěl Vadlejch.

Měl velkou podporu fanoušků, na tribuně u oštěpařského sektoru převládaly české vlajky. "Publikum bylo naprosto dokonalé. Bylo to elektrizující, spousta Čechů. Takže věřím, že i jim jsem udělal dobrý den. Spousta českých fanoušků mi pak děkovala za hezký výkon a já věřím, že je ještě někdy v budoucnu potěším," ocenil dvaatřicetiletý oštěpař.

V hledišti byla i jeho manželka Lucia. "Myslím si, že i nějaké ty slzičky byly. Je to něco neskutečného, že u toho je. Ona jediná ví, co všechno pro to dělám. Ta sdílená radost je opravdu ta největší," radoval se Vadlejch. A brzy může začít jeho úspěchy vnímat i nyní roční dcera Emma. "Já si myslím, že malá bude vnímat ještě za nějaký ten rok. Musím ještě vydržet pár let. Myslím, že příští rok v Paříži už by mohla trošku tušit," poznamenal Vadlejch.

V Paříži může za rok bojovat o prodloužení medailové série na velkých akcí, která trvá od Tokia a dnes k ní přidal čtvrtý korálek. A třeba získat i první zlato.