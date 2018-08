Praha - Nejlepší český oštěpař Jakub Vadlejch se po mistrovství Evropy dává fyzicky dohromady, aby pomohl Evropě na Kontinentálním poháru v Ostravě. Vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková sbírá hlavně psychické síly. Ve vrhačských disciplínách se představí ještě koulař Tomáš Staněk. Z nominace na světovou týmovou soutěž, která se uskuteční 8. a 9. září v Ostravě, je pořád ještě překvapená mílařka Simona Vrzalová.

S výjimkou Vrzalové všechny české atlety před cestou do Ostravy čeká ve čtvrtek finále Diamantové ligy v Curychu. Vadlejch doufá, že bude na závěrečných podnicích v sezoně v lepší formě než na evropském šampionátu, kde po problémech se zády skončil osmý. "Po Evropě jsem nasadil klasický dvoufázový trénink, tělo bylo schopné to akceptovat. Jako prověrku vidím Diamantovou ligu v Curychu. Tam uvidím, jak na tom jsem. Kontinentální pohár už bude taková tečka a věřím, že úspěšná," řekl na dnešní tiskové konferenci vítěz letošní Zlaté tretry.

Původně se chtěl nominovat přímo díky výsledku na ME, ale toho v Berlíně nebyl schopen. "To, že ten osud chtěl tak, že ač jsem si to nevybojoval, tak tam závodit budu, tak je pro mě docela silné a udělám všechno pro to, abych Evropě přinesl co nejvíc bodů," poznamenal.

Ogrodníková se jako jediná z domácích zástupců dostala na Kontinentální pohár bez toho, aby pro ni musel svaz využít divokou kartu. Po životním stříbru na ME na ni dolehla zejména psychická únava. "Vyspávala jsem až do jedenácti. Najednou ze mě všechen ten tlak a emoce spadly. Na trénink jsem chodila, sice až k večeru, ale připravovala jsem se," řekla.

Myšlenky na Kontinentální pohár jí bleskly hlavou už na začátku roku. "Pak jsem si řekla, že přece nebudu až do osmého září závodit. Že to už chci dávno být vyplajzlá na pláži, někde se válet a odpočívat," vyprávěla.

V Berlíně si v první chvíli neuvědomila, že stříbro znamená další start v Ostravě, kde v červnu vyhrála Zlatou tretru. "Je to taková zvláštní akce, je to jiné než ostatní závody. Těším se do Ostravy, protože jsem tam žila a je to můj domácí stadion. Přijde se podívat celá rodina a kamarádi," řekla před Kontinentálním pohárem.

Staněk po ME vstřebával zklamání z dalšího čtvrtého místa na velké akci. "Ta příprava po bramborovém Berlíně byla ze začátku trošku rozpačitá, ale pak jsem do toho vletěl, protože jsou to obrovské závody a musel jsem k tomu přistoupit zodpovědně. V Curychu to bude víceméně obdoba toho, co bude v Ostravě. Doufám, že nezametu," poznamenal český rekordman.

Pátým místem na mistrovství Evropy si divokou kartu vysloužila mílařka Vrzalová, které se o startu na Kontinentálním poháru ani nesnilo. "Pro mě je nominace velké překvapení, ještě teď to vstřebávám. Ještě se jedeme trošku připravit do Tater," řekla vítkovická běžkyně. Při červnové Zlaté tretře skončila v Ostravě třetí v novém osobním rekordu 4:04,80, který ji řadí na druhé místo českých historických tabulek.

Šanci zasáhnout do bojů na Kontinentálním poháru může mít ještě vícebojařka Kateřina Cachová, která bude plnit roli náhradnice.