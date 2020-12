Váda žádá o další prodloužení nouzového stavu o 30 dnů - ŽIVĚ

Praha - Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 22. ledna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že žádost určenou poslancům dnes schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 23. prosince. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě v úterý 22. prosince.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už tři žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Naposled na návrh komunistů o 11 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 79 dnů. Pokud by Sněmovna souhlasila s prodloužením o dalších 30 dnů, délka nouzového stavu by se přehoupla přes sto dnů.

Podle části opozice není třeba stav nouze prodlužovat, kritizuje to, že vláda opatřeními diskriminuje některé obory a nepřijímá dostatečné kompenzace. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dříve uvedl, že pro poslance chystá analýzu protikoronavirových opatření, pro která by nebyl stav nouze potřebný, a naopak těch, pro která je nezbytný. Za současné situace, kdy Česko v pátek sestoupí do čtvrtého z pěti stupňů epidemického systému PES, je podle něj nicméně nouzový stav nezbytný.