Vaculík: Tendenční řízení bylo cítit, sudí se nám smáli do očí

Jihlava - S fotbalisty Jihlavy po neúspěšné baráži o první ligu proti Karviné cloumaly obrovské emoce a pocit velké křivdy. Podle kapitána Lukáše Vaculíka poškodili rozhodčí Vysočinu jak při porážce 1:2 v úterním úvodním venkovním zápase, tak při remíze 1:1 v dnešní domácí odvetě. Zkušený záložník tvrdil, že se sudí Jihlavským smáli do očí.

"Nebyli jsme horším týmem, ale řeknu to tak, jak to cítím, na plnou pusu. Nerozhodly fotbalové kvality, ty zápasy rozhodují úplně jiný věci. Lidi to vidí a dokud fotbal budeme dělat tímto způsobem, tak to bude odrazovat lidi, odrazovat sponzory, majitele a fotbal se nikam neposune," řekl novinářům Vaculík.

Jihlavským, kteří skončili na druhém místě druhé ligy, se nelíbil způsob řízení ani jednoho z barážových zápasů proti patnáctému celku nejvyšší soutěže.

"Když se někdo kompetentní podívá na tyto barážové zápasy, tak by to měl nějak vyhodnotit. Asi bych se neměl vyjadřovat o rozhodčích. Ale nechápu, jak mohl sudí Matějíček pískat v Karviné to, co pískal," uvedl Vaculík.

"Penalta na nás, otočená, ještě se nám směje. To není o tom, že někdo udělá chybu. Tam cítíte aroganci moci, i sami karvinští hráči pak říkají, co s tím máme dělat," dodal pětatřicetiletý záložník.

Křivdu Jihlavští cítili i po odvetě. Nelíbilo se jim například to, že hostující brankář Martin Pastornický v druhé minutě dostal za hru rukou mimo vápno jen žlutou kartu. I tak domácí měli blízko k postupu. Po trefě Lukáše Zoubeleho vedli 1:0, stejný hráč trefil po přestávce břevno a Slezané v 70. minutě vyrovnali.

"V konečné fázi to je o šancích, ale tendenční řízení je cítit. Ať se to rozhodne na hřišti, ať vyhraje lepší. Karviná dala regulérní gól, to beru, ale dva z jejich hráčů neměli dohrát. Nevím, co k tomu mám říct, když se nám v závěru pomezní ještě směje," zlobil se Vaculík. "Je to bludný kruh rozhodcovskýho fotbalu. Jestli tohle je fotbal, který chceme hrát, tak mně se to nelíbí," dodal ostřílený ligový hráč.

Jihlava si minimálně o rok prodlouží pobyt ve druhé lize. "Nemyslím si, že by to mělo mít vliv na zdejší fotbal. My jsme do toho dvojzápasu šli s tím, že nejsme favorit a že se chceme o to porvat. Pocitově si myslím, že jsme byli lepším týmem. Já Karviné gratuluju, ti kluci za to nemůžou, to rozhodují jiní pánové," dodal Vaculík, který ještě není rozhodnutý, zda bude pokračovat v kariéře.