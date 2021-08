Vaclíkovi se v Řecku líbí a věří, že už bude za Olympiakos chytat pravidelně

Praha - Fotbalový brankář Tomáš Vaclík po letním příchodu do Olympiakosu Pireus odchytal první dva soutěžní zápasy ve 4. předkole Evropské ligy proti Slovanu Bratislava a věří, že se v sestavě řeckého šampiona nadobro zabydlí. V novém angažmá se mu líbí, s rodinou se již přestěhovali do svého domu. Aktuálně se s českou reprezentací chystá na čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku v Ostravě, kde fotbalově vyrostl.

Vaclík přišel do Olympiakosu po konci angažmá v FC Sevilla a první čtyři soutěžní zápasy nechytal. Přišel tak o kvalifikaci Ligy mistrů, v níž řecký favorit nejprve přešel přes Neftči Baku a následně překvapivě nestačil na Ludogorec Razgrad.

"Trošku mě to mrzelo, že jsem nechytal, ale zase jsem chápal, že jsem se připojil později po krátké dovolené. Takže trenér se asi správně rozhodl, že nechal chytat Tzolakise. Dvakrát se vyhrálo 1:0, nechtěl to měnit. Pokračoval v tom, jak to začalo. Rád bych si takové zápasy s tím vypětím, zodpovědností zachytal, ale trenér se rozhodl takhle," řekl v on-line rozhovoru na srazu reprezentace Vaclík.

"Je škoda, že se Liga mistrů neudělala. Všichni víme, že je velký rozdíl mezi Ligou mistrů a Evropskou ligou. Byl to pro klub velký cíl a nějaký dopad to asi mít bude. Ale v Evropské lize máme velmi zajímavou skupinu a budeme chtít postoupit. Doufám, že teď už budu chytat pravidelně a splní to vše, proč jsem se pro tohle angažmá rozhodl," dodal dvaatřicetiletý gólman.

V Řecku je zatím spokojený. "Já se cítím dobře. Rodina je zatím v Řecku spokojená, konečně po pěti týdnech jsme se přestěhovali z hotelu na barák. Takže začíná to být příjemnější. Samozřejmě ještě spoustu věcí zařizujeme, třeba školu pro malou. Musí nastoupit do první třídy, takže ještě během srazu a doby, co budeme v Česku, to budeme na dálku honit," uvedl Vaclík.

Jelikož řecká liga ještě nezačala, odchytal v nové sezoně jen dva soutěžní zápasy proti Slovanu Bratislava (3:0 a 2:2). "Věřím, že jsem v dobrém rozpoložení. Když to srovnám třeba s Cufem (Vladimírem Coufalem) a Sukem (Tomášem Součkem) z West Hamu, tak toho neodehráli o moc víc (tři zápasy). Věřím, že to bude dobré. Poslední dva zápasy jsem odchytal, myslím, že výkony byly v pohodě. Přijel jsem nachystaný tak, jak jsem přijel na poslední srazy. Ať už to bylo Euro nebo ten březnový," řekl Vaclík, který na letním mistrovství Evropy výrazně pomohl českému týmu k nečekanému postupu do čtvrtfinále.

Mužstvo oproti šampionátu postrádá kvůli zranění řadu opor. Nové bude i složení brankářské trojice, vedle Vaclíka jsou v týmu Filip Nguyen ze Slovácka a plzeňský nováček Jindřich Staněk. "Jindru jsem neviděl od doby, kdy odešel do Evertonu. Naposledy jsme spolu byli ve Spartě, takže jsem zvědavý, co mi řekne - jak je na tom a co je u něj nového. S Fildou už jsme spolu párkrát byli, takže víme, co od sebe čekat," poznamenal Vaclík.

Těší se na čtvrteční utkání na stadionu ve Vítkovicích, kde začal s kariérou. "Myslím, že to bude třetí zápas, co tam s národním týmem pojedeme. Věřím, že bude i dobrá atmosféra a lidé si to nenechají utéct. Rád bych samozřejmě viděl i někoho z rodiny a kamarády, třeba na hotelu, ale to záleží na tom, jak bude nastavená bublina," dodal Vaclík.