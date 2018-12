Sevilla - Fotbalový brankář Tomáš Vaclík si hodně oddechl, že postoupil se Sevillou do jarních bojů v Evropské lize. V závěrečném utkání skupiny ve čtvrtek pomohl k výhře 3:0 nad Krasnodarem, která španělskému týmu nakonec vynesla prvenství ve skupině J.

"Přiznávám, že mi spadl velký kámen ze srdce. Až tu ránu možná muselo být slyšet i v Česku," napsal Vaclík na facebooku. "Nechali jsme to sice až na konec, ale cíl jsme splnili. Nakonec by nám stačila k postupu i remíza, ale jsem rád, že jsme nic nepodcenili. Byl to extrémně důležitý zápas. Věděli jsme, že jde fakt o hodně," dodal.

Nyní bude vyhlížet pondělní los, ve kterém se mu nabízí hned několik lákavých možností včetně konfrontace s českým klubem, kterou zažil už v předkole s Olomoucí. Jako nasazená může Sevilla dostat Plzeň i Slavii, Rennes s Vaclíkovým kamarádem z reprezentace Tomášem Koubkem či Malmö, za které hraje jeho další kamarád a bývalý spoluhráč z Basileje Behrang Safari.

"Nemám vyloženě tajné přání, z těchto týmů by se mi líbil vlastně každý. Jenom bych nechtěl dostat Šachtar Doněck, to by nebylo příjemné," prohlásil reprezentační gólman.

Tento týden byl pro něj hodně vydařený, jelikož byl rovněž vyhlášen nejlepším hráčem španělské ligy za listopad. "Byl jsem z toho popravdě překvapený. Věděl jsem, že jsem v nominaci, ale stejně jsem to opravdu nečekal," připustil.

"Letos to ocenění dostali Messi a Suárez, gólmani to v La Lize moc nedostávají. Udělalo mi to fakt radost, protože já vlastně ani ve Spartě nebo Basileji nikdy takové ocenění nedostal. Tuhle poctu si užívám poprvé. Trofej bych měl dostat v neděli před zápasem s Gironou, tak se moc těším," dodal Vaclík.