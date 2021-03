Vaclíkova Sevilla bude odvracet vyřazení z LM v Dortmundu

Turín/Dortmund - Dnes se rozhodne o prvních čtvrtfinalistech tohoto ročníku fotbalové Ligy mistrů. Juventus Turín v domácí osmifinálové odvetě s Portem zkusí dohnat ztrátu 1:2. Sevilla s reprezentačním brankářem Tomášem Vaclíkem bude hrozbu vyřazení odvracet v Dortmundu, který před třemi týdny ve Španělsku zvítězil 3:2. Obě utkání mají výkop ve 21:00.

Juventus v Portu nezvládl začátky obou poločasů a v každém bleskově inkasoval od Mahdího Taremího a Moussy Maregy. Šance italských šampionů do odvety zvýšil v 82. minutě Federico Chiesa důležitou brankou na hřišti soupeře.

"V odvetě to bude úplně jiný Juventus. Protože pokud chceme postoupit do dalšího kola, musíme předvést něco úplně jiného. Tohle by opravdu nestačilo," prohlásil křídelník Chiesa, jehož tým vyhrál devět z posledních 10 domácích soutěžních zápasů.

Porto nehodlá v Turíně pouze bránit těsný náskok. "Musíme být precizní v obraně a vytěžit maximum z každé chyby soupeře. Juve potřebuje honit výsledek, ale to neznamená, že budeme jenom bránit. To by pro nás nedopadlo dobře," upozornil trenér portugalských šampionů Sérgio Conceicao.

Sevilla se díky Susovi brzy ujala nad Dortmundem vedení, jenže pak začal úřadovat kanonýr Erling Haaland, který ještě v první půli asistoval u trefy Mahmouda Dahouda a pak sám dvakrát skóroval. Těsně před koncem porážku úřadujících vítězů Evropské ligy zmírnil Luuk de Jong.

Vaclík kvůli zranění brankářské jedničky Jasína Bunúa odchytal poslední dva soutěžní zápasy, ale Sevilla v obou případech vyšla naprázdno. Nejprve v Barceloně prohrála po prodloužení 0:3 a vypadla v semifinále Španělského poháru a v sobotu v La Lize nečekaně podlehla Elche 1:2.

"Teď se cítíme špatně, ale musíme zvednout hlavy a dát se dohromady na úterní utkání v Dortmundu. Máme super motivaci a zapracujeme na tom, aby si hráči psychicky a fyzicky odpočinuli," řekl sevillský trenér Julen Lopetegui, který bere do Německa i gólmana Bonúa.

Dortmund v sobotním bundesligovém šlágru podlehl 2:4 Bayernu Mnichov a zaváhal po sérii čtyř soutěžních výher. Haaland už v úvodní desetiminutovce dal dvě branky, ale kvůli problémům s achilovkou musel střídat. Úterní start dvacetiletého norského útočníka, jenž má v LM fantastickou bilanci 18 gólů ve 13 duelech, by však neměl být ohrožen. Domácím naopak kvůli svalovému zranění určitě nepomůže další ofenzivní hvězda Jadon Sancho.

"Vzhledem k jeho aktuální formě je to pro nás velká ztráta," uvedl sportovní ředitel Borussie Michael Zorc. "Máme před sebou obrovskou příležitost jak po sportovní, tak finanční stránce. Postup do čtvrtfinále je pro nás všechny velikou výzvou," dodal.

Zajímavosti před dnešními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- Borussia Dortmund - FC Sevilla Výkop: úterý 9. března, 21:00. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Irrati (video, It.). První zápas: 3:2. Bilance: 3 1-1-1 5:5. Zajímavosti: - Sevilla v jediném dosavadním pohárovém utkání na hřišti Dortmundu zvítězila 1:0 (v září 2010 ve skupině LM) - Dortmund doma z posledních 8 pohárových duelů se španělskými soupeři 5x zvítězil a pouze jednou prohrál - Sevilla, úřadující vítěz Evropské ligy, v pohárech neporazila německé soupeře v posledních 5 zápasech - Sevilla naposledy postoupila do čtvrtfinále LM v sezoně 2017/18, Dortmund o ročník dříve - Dortmund v sobotním bundesligovém šlágru podlehl Bayernu Mnichov 2:4 a zaváhal po sérii 4 soutěžních výher - Sevilla prohrála poslední 3 soutěžní zápasy - v Seville působí český reprezentační brankář Tomáš Vaclík, který odchytal poslední 2 soutěžní utkání - Erling Haaland (Dortmund) v LM jako první hráč vstřelil 18 gólů ve 13 zápasech, v aktuálním ročníku s 8 brankami vede tabulku střelců soutěže - v karetním ohrožení jsou hráči Sevilly Marcos Acuňa a Óscar Rodríguez Juventus Turín - FC Porto Výkop: úterý 9. března, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). První zápas: 1:2. Bilance: 6 4-1-1 9:4. Zajímavosti: - Juventus vyhrál oba předchozí domácí pohárové zápasy s Portem - Juventus i Porto naposledy postoupily do čtvrtfinále LM v sezoně 2018/19, italští šampioni loni v osmifinále vypadli s Lyonem - Porto v osmifinále LM venku ještě nikdy nezvítězilo (4 remízy, 7 porážek) - Porto v Itálii vyhrálo jediný z posledních 8 pohárových duelů - Porto neprohrálo v posledních 6 zápasech LM (z toho 5 výher) - Juventus zvítězil ve 3 z posledních 4 duelů a při každé výhře dal 3 góly - Juventus doma vyhrál 10 z posledních 11 soutěžních utkání - obránci Juventusu Alex Sandro a disciplinárně potrestaný Danilo působili v Portu, za turínský tým hraje i kapitán portugalské reprezentace Cristiano Ronaldo - v karetním ohrožení je trojice Juventusu Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Merih Demiral a hostující Sérgio Oliveira