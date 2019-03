Praha - Brankáři Tomáši Vaclíkovi se nikdy ani nesnilo o tom, že by se mohl někdy stát českým Fotbalistou roku. Triumf v prestižní anketě FAČR ho proto dojal. Připustil, že díky letnímu přestupu do Sevilly má za sebou životní rok kariéry. Vítězství je pro něj i náplast na nepříliš povedené poslední dny, v nichž se španělským týmem vypadl z Evropské ligy, přišel o trenéra a navíc se zranil.

"Při vyhlášení jsem byl strašně dojatý. Měl jsem a ještě mám spoustu snů, co bych chtěl ve fotbale dokázat. Ale nikdy jsem ani nesnil o tom, že bych se mohl stát českým Fotbalistou roku. Takže je to pro mě samozřejmě obrovské překvapení, takový Pavel Kadeřábek, který skončil druhý, měl skvělý rok. Je to i závazek do budoucna, teď budu mít velkou motivaci to obhájit," řekl novinářům Vaclík.

Loňské jaro ještě strávil v Basileji, odkud před sezonou přestoupil do Sevilly. "Myslím, že tu anketu strašně ovlivnil ten půlrok v Seville. Nikdo to nečekal, že by to mohlo být až takové. Vedli jsme ligu, vyhrál jsem hráče měsíce. Paradoxně jsem tuhle cenu získal, i když jsem v tom roce s klubem žádnou trofej nevyhrál. Ale z osobního hlediska to byl asi můj nejlepší rok kariéry," podotkl Vaclík.

"Je to strašně těžké porovnávat týmové trofeje s individuálními. Je to odlišné v tom, že při individuálních nemáte takovou tu radost všech lidí okolo. Týmové trofeje jsou něco, pro co ten fotbal hrajete. Je to týmový sport, i když my gólmani jsme v tomhle trošku odlišní. Tohle je něco navíc," srovnával devětadvacetiletý reprezentační gólman.

Výhra v anketě FAČR je pro něj i náplastí za poslední smolné dny. Se Sevillou vypadl v osmifinále Evropské ligy se Slavií, vedení klubu odvolalo trenéra Pabla Machína a Vaclík si navíc v prvním zápase s Pražany přivodil zranění, které se mu po odvetě vrátilo.

"Stoprocentně je to taková náplast. Na to vyřazení, i na ty výsledky v roce 2019, teď ještě do toho to zranění. Po tom skvělém půlroce mě to všechno vrátilo zpátky na zem. Ten rok 2019 se pro nás vyvíjí tak nějak všelijak, ukazuje se, že hrana mezi úspěchem a neúspěchem je hrozně tenká," konstatoval Vaclík.

Stal se čtvrtým brankářem, který anketu FAČR vyhrál. Rekordmanem je nynější gólman Arsenalu Petr Čech s devíti prvenstvími. "To už asi nedoženu," smál se Vaclík. "Asi máme brankářinu v krvi. Máme v Česku dobré trenéry, kteří dokážou vychovat výborné brankáře. I v posledních 16 týmech Evropské ligy jsme byli čtyři čeští gólmani," dodal.

Kvůli zranění boku, které utrpěl v závěru první půle úvodního duelu se Slavií, momentálně neví, zda stihne s reprezentací páteční vstup do evropské kvalifikace ve Wembley proti Anglii a následný přípravný zápas doma s Brazílií.

"Odchytal jsem odvetu se Slavií a v pátek v noci mě to znovu píchlo. Uvidíme, co ukáže rezonance, jestli je to něco vážnějšího, nebo ne. Bolí mě to. Samozřejmě by to strašně mrzelo, kdybych o to přišel. Ve Wembley jsem nikdy nebyl, s Brazílií si člověk zahraje jednou za život. Mrzelo by mě to zmeškat kvůli zranění," dodal.