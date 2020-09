Vaclík zatím neví, zda bude chytat, a těší se na fanoušky

Sevilla/Budapešť - Brankář Tomáš Vaclík zatím neví, zda bude za fotbalisty Sevilly chytat ve čtvrtečním Superpoháru UEFA proti Bayernu Mnichov. Český reprezentační gólman se těší, že si španělský celek poprvé od vypuknutí koronavirové krize zahraje před diváky. Hlediště stadionu v Budapešti bude moci být při souboji mezi vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy zaplněno až z jedné třetiny.

Vaclík se před závěrem minulé sezony, kterou posunula koronavirová přestávka, zranil a konec ročníku včetně vítězného finále Evropské ligy dochytal jeho týmový kolega mezi tyčemi Jasín Bunú. Sevilla zatím do španělské ligy nevstoupila a Superpohár bude jejím prvním soutěžním duelem v sezoně.

"Konečně máme novou sezonu za dveřmi i my. Máme za sebou týdenní soustředění ve Španělsku, během kterého jsme dvakrát vyhráli. Nejdřív jsme porazili 3:2 Levante a pak 2:1 Bilbao. Já se v brance poctivě prostřídal s Bunúem. Každý zápas jsme hráli na takové prodloužené poločasy, ve kterých se vždy protočily celé jedenáctky hráčů, takže jsem si zachytal dost," uvedl Vaclík na facebooku.

"Jsem připravený ve čtvrtek nastoupit. Ale uvidíme, jaké plány s námi trenéři mají, protože hned v pondělí nám také startuje liga," přemítal jednatřicetiletý gólman, který na začátku září odchytal za českou reprezentaci vítězné utkání Ligy národů na Slovensku. Po zápase musel stejně jako zbytek mužstva do izolace kvůli výskytu koronaviru u dvou členů realizačního týmu.

Od obnovení soutěží po koronavirové pauze zatím Vaclík ani jednou nechytal před fanoušky. Před prázdným hledištěm se dohrával zbytek minulé sezony i zářijový program Ligy národů. Superpohár je prvním duelem, v němž UEFA otestuje návrat diváků do hlediště. Na stadionu v Budapešti bude moci být zhruba 20 tisíc lidí z kapacity 67 tisíc míst.

"Na ten zápas se těším i proto, že si snad poprvé od začátku března zahrajeme před aspoň nějakými fanoušky. Jestli se něco nezmění, mohl by být stadion v Budapešti zaplněný ze 30 procent, takže to znamená nějakých 20 tisíc fanoušků. To by byla paráda," uvedl Vaclík.

"Naposledy jsme hráli před plnými tribunami 7. března na Atlétiku Madrid a od té by už bylo na stadionech jenom ticho. Pro fanoušky to asi nebude nic snadného, tak věřím, že za námi opravdu dorazí. Věřím, že jim na hřišti uděláme radost," dodal Vaclík.

Bayern v minulé sezoně vyhrál Ligu mistrů a do nového ročníku německé ligy vstoupil drtivým vítězstvím 8:0 nad Schalke. "Fakt se těším. Bayern je vážně silný soupeř, teď nasázeli osm gólů Schalke, i Ligu mistrů v létě vyhráli s přehledem, takže to určitě bude zajímavá konfrontace," podotkl Vaclík, jenž se s týmem přesunul do Budapešti dnes.

Do španělské ligy vstoupí Sevilla až v pondělí. "Důležité je, abychom dobře odstartovali, protože odložené zápasy z prvních dvou ligových kol budeme dohrávat až v lednu. Takže celý podzim budeme ostatní dotahovat a to bude psychicky náročné," dodal Vaclík.