Vaclík: V Seville to spěje ke konci, se Spartou jsem nemluvil

Sevilla (Španělsko)/Praha - Fotbalový brankář Tomáš Vaclík je smířený s tím, že v létě po vypršení smlouvy opustí Sevillu a mrzí ho, že vedení španělského klubu mu své záměry dosud oficiálně neoznámilo. Dvaatřicetiletý reprezentant se nebrání návratu domů, ale s pražskou Spartou ani žádným jiným českým klubem během této sezony nemluvil.

Vaclík v aktuálním ročníku zasáhl jen do sedmi soutěžních utkání Sevilly, jasnou gólmanskou jedničkou je Maročan Jasín Bunú. "Nikdo to neřekl oficiálně, ale tím, že mi za dva a půl měsíce končí smlouva a s nikým jsme nemluvili, tak si myslím, že to tady spěje ke konci. Na něčem se už pracuje, něco se řeší, ale ještě nevím, kam mě to v létě zavede," řekl Vaclík v rozhovoru s ČTK.

"Já to zažívám poprvé. Zatím jsem v klidu, ale pokud by to takhle mělo být třeba na konci května, před Eurem nebo během něj, tak bych byl asi trošku nervóznější. Teď jsem v pohodě a věřím, že to všechno dobře dopadne," doplnil ostravský rodák.

Z postoje Sevilly, kam přestoupil v létě 2018 z Basileje, je zklamaný. "Dokážu si představit, že to mohlo být trošku jinak. Aspoň někdo oficiálně mohl říct, že se mnou nepočítají, nebo počítají. Ale nejsem jediný v týmu, kdo tohle zažívá. Ani Jesús Navas nemá smlouvu, a to je tady kapitán a obrovská legenda. Mohlo to jednání Sevilly vypadat jinak," prohlásil Vaclík.

Než Sparta na začátku dubna prodloužila smlouvu s rumunským brankářem Florinem Nitou, mluvilo se o možném návratu Vaclíka na Letnou, kde chytal dva a půl roku. "Nebránil bych se, ale vzhledem k tomu, že Sparta znovu podepsala Florina, tak myslím, že se to tam zavřelo," podotkl Vaclík s úsměvem.

"Spekulovalo se o tom, ale já osobně s nikým nemluvil. Ani s Rosou (sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým), ani s dalšími členy vedení nebo s trenérem (Pavlem) Vrbou. Na sítích jsem něco zahlédl, ale osobně nic neproběhlo. Z Česka jsem s nikým nemluvil," dodal šestatřicetinásobný reprezentant.

V kariéře by rád pokračoval ve Španělsku, ale je otevřený všem možnostem. "Nechávám tomu volný průběh. Doma, venku, nemám žádnou prioritu. Ve Španělsku se nám líbí. Oba s manželkou umíme jazyk, mladší dcera se tady narodila, starší dcera také mluví španělsky. Kdybych tady mohl pokračovat, tak by to bylo skvělé, ale nevím, jestli se nám to poštěstí," uvedl Vaclík.