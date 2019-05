Vaclík: Sevilla doplatila na venkovní ztráty a porci zápasů

Sevilla - Brankář Tomáš Vaclík byl zklamaný, že fotbalistům Sevilly navzdory výhře 2:0 nad Bilbaem v posledním kole španělské ligy těsně unikla účast v Lize mistrů a v příští sezoně budou stejně jako v té končící hrát jen Evropskou ligu. Podle českého reprezentanta jeho tým doplatil na venkovní ztráty a velkou porci zápasů, neboť musel v úvodu sezony absolvovat kvalifikaci Evropské ligy.

"Vyhráli jsme, ale bohužel se to v tabulce už nijak nezměnilo, takže to dopadlo stejně, jako to bylo před tímhle zápasem. Do Ligy mistrů jde Valencie, Getafe je páté a my šestí. Takže pokud mám správné informace, jdeme přímo do Evropské ligy a aspoň bychom se měli vyhnout kvalifikaci, kterou jsme museli v této sezoně absolvovat, což je určitě výhoda," uvedl v tiskové zprávě Vaclík.

Sevilla v průběhu podzimu vedla tabulku španělské ligy, ale pak přišel útlum. Tým klesal pořadím a zároveň vypadl v osmifinále Evropské ligy se Slavií, proti níž se Vaclík zranil.

"První půlrok byl skvělý, před Vánoci jsme byli třetí, na dostřel špičce. Jenže druhý půlrok byl hodně nahoru dolů. Vaz nám srazily zápasy venku, měli jsme sérii, kdy jsme z cizích stadionů nepřivezli skoro nic. Pak jsme navíc vypadli z Evropské ligy a už se to všechno nabalilo," řekl Vaclík, který byl zvolen nejlepším hráčem španělské ligy za listopad.

"Ukázalo se, že se počítá opravdu každý bod, protože po 38 kolech je tam rozdíl jen dva body. Takže kdybychom uhráli někde navíc jedno vítězství, postoupili bychom do Ligy mistrů," doplnil třicetiletý český reprezentant.

Sevilla podle něj v závěru doplatila i na to, že musela v létě absolvovat tři předkola Evropské ligy, kde mimo jiné vyřadila Olomouc. "Ta sezona je strašně dlouhá. Hraje se 38 zápasů, téměř bez zimní pauzy, do toho Evropská liga, Copa del Rey (pohár). Odehráli jsme kolem 60 zápasů, takže toho bylo hodně," konstatoval Vaclík.

"Pokud se příští sezonu vyhneme kvalifikaci Evropské ligy, jak to tak vypadá, tak věřím, že nám zbude víc sil na samotnou ligu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, co všechno se v klubu změní," dodal Vaclík, který přišel do Sevilly v létě z Basileje.

S klubovou sezonou se rozloučil proti Bilbau čistým kontem. "Zápas byl zajímavý, protože oba týmy věděly, že musí vyhrát. Nám se to povedlo, Bilbao nakonec nebude hrát ani kvalifikaci Evropské ligy. Měli smůlu a my štěstí, protože za stavu 1:0 nastřelili v závěru břevno a my z následné akce přidali druhý gól. Když rozhodčí pískl konec, smutně zůstali ležet na zemi, protože to pro ně znamenalo úplný konec," uvedl Vaclík.

Na závěr sezony ho čekají s reprezentací dva zápasy evropské kvalifikace proti Bulharsku a Černé Hoře. Ještě předtím se Sevillou zamíří do Tanzánie na přípravný zápas s tamním klubem. "Sezona ještě rozhodně nekončí. Máme před sebou v kvalifikaci velice důležité zápasy a na ty musím být také dobře nachystaný," dodal.