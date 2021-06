Vaclík proti Skotům zazářil, i když se mu před zápasem na tréninku moc nevedlo

Praha - Přestože se mu na tréninku před utkáním moc nevedlo, odchytal brankář Tomáš Vaclík v pondělí na úvod základní skupiny na mistrovství Evropy proti Skotsku jeden z nejlepších zápasů za fotbalovou reprezentaci. K vítězství 2:0 pomohl řadou vynikajících zákroků, nejtěžší byl ale pro něj začátek, protože se prvních 15 minut nedostal do hry. Nechtěl spekulovat, zda by mu výkon mohl pomoci k novému angažmá po vypršení smlouvy ve španělské Seville.

"Paradoxně na tréninku před zápasem jsem měl takový den, že jsem si na spoustu věcí sáhl, ale skončily v brance. Tak jsem rád, že se to nepřeneslo do zápasu. Před zápasem jsem se ale cítil uvolněně. Když jsme se šli rozcvičovat a viděl jsem lidi na stadionu, měl jsem dobrý pocit. S lidmi je to trochu jiný sport, než jsme ve Španělsku zažívali celý rok," řekl v on-line rozhovoru Vaclík.

"Na zápas jsem se těšil. Že to sedne až tak moc, jsem samozřejmě nečekal. Musím říct, že kluci mi v tom extrémně pomohli, zablokovali spoustu střel, odvrátili spoustu centrů. Neřekl bych, že to bylo jen o mně, celá obranná činnost byla skvělá," dodal dvaatřicetiletý gólman.

Ve své premiéře na Euru se blýskl skvělými zákroky. "Nejtěžší pro mě paradoxně byl asi začátek zápasu. Já se poprvé dotknul balonu až někdy v 15. nebo 16. minutě, když tam prošla průniková přihrávka. Čekal jsem relativně dlouho na akci, na balon, který bych si mohl na Euru osahat, abych se dostal do hry. To bylo zvláštní a nezvyklé, že jsem tak dlouho nebyl ve hře," podotkl Vaclík.

"Potom ty zákroky byly samozřejmě důležité, protože to bylo vždy v důležitých momentech, za nerozhodného stavu nebo za stavu 1:0. Jsem rád, že se mi to tak povedlo, že jsem klukům mohl pomoci," dodal bývalý brankář Basileje, Sparty Praha, Žižkova a Vítkovic.

Nedovedl říct, zda šlo o jeho nejlepší zápas v kariéře. "Nevím, jestli nejlepší. Vzpomínám si, že jsem odchytal výborný zápas i v Norsku, ve Švédsku, doma s Anglií. Těžko vybírat, ale určitě to byl jeden z výkonů, který je hodně nahoře," řekl Vaclík.

Nepřemýšlí nad tím, že by mu povedený výkon mohl pomoci k novému angažmá a vynést řadu nabídek. "Je to složité, nechci to teď nějak řešit. Soustředím se jen na tento turnaj, abychom tady byli úspěšní. A co se bude dít potom, uvidíme. Stejně to nijak neovlivním, během Eura kvůli těm opatřením proti covidu a bublinám se stejně nic nevyřeší," poznamenal Vaclík.

Nedávno se spekulovalo o tom, že o něj má zájem slavný Real Madrid, kam se poté vrátil trenér Carlo Ancelotti. "Vím, že se o Realu mluvilo, nějak jsem to zahlédl na sociálních sítích. Ale nějak víc o tom nevím. V momentě, kdy to vylezlo, tam ještě ani nebyl pan Ancelotti. Takže vůbec nevím, jestli to možné je nebo ne. Jestli to probíhá nebo neprobíhá," uvedl Vaclík.

I jeho uchvátil gól útočníka Patrika Schicka, který proti Skotsku v 52. minutě zvýšil na 2:0 lobem přes gólmana Davida Marshalla téměř z 50 metrů. "Klobouk dolů před Patrikem, protože zkombinovat všechno dohromady v takové rychlosti, to bylo neuvěřitelné. Překvapil všechny na stadionu, že to trefil takhle. Byl to dotek geniality. Ten gól vstoupí do historie. Je to aspirant na gól turnaje, překonal i rekord ve vzdálenosti. O tomhle budeme mluvit ještě hodně dlouho," řekl Vaclík.

Jako gólman má pro brankáře Marshalla pochopení. "Myslím, že David neměl moc šanci udělat něco jiného. Stál v dobré pozici, viděl jsem, že okamžitě běžel zpátky do brány. Ten gól byl prostě neskutečný, myslím, že s tím nemohl nic udělat," mínil Vaclík.

Jeho tým se výhrou přiblížil k postupu do osmifinále. V dalších duelech skupiny nastoupí proti Chorvatsku a Anglii. "Stoprocentně je důležité vstoupit do turnaje vítězně. Ale bude také důležité to potvrdit v dalších zápasech. Může se postoupit se třemi body, ale také to stačit nemusí. V přípravě to nebylo ono ze spousty důvodů, ale věřili jsme, že dokážeme formu načasovat na turnaj. To se povedlo a nyní to musíme potvrdit v pátek proti Chorvatům," řekl Vaclík.

Největší chorvatskou hvězdou je záložník Realu Madrid Luka Modrič. "Jednou mi gól nedal, pak zase na Bernabeu dal. Je to skvělý hráč, dokazuje to každou sezonu. Je to držitel Zlatého míče, pro mě je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Hra Chorvatska na něm stojí, čeká nás konfrontace se světovou extratřídou," dodal Vaclík.