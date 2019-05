Vaclík poprvé ovládl anketu Zlatý míč ČR o fotbalistu sezony

Praha - Brankář Tomáš Vaclík poprvé ovládl novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Třicetiletý gólman Sevilly získal ve 23. ročníku 977 bodů a udržel vedení po podzimní části. Druhý skončil se ziskem 882 bodů vítěz jarní poloviny záložník Tomáš Souček ze Slavie a třetí příčku s 665 body obsadil stejně jako vloni obránce Hoffenheimu Pavel Kadeřábek. Výsledky ankety, v níž se sčítají hlasy za podzim a jaro, dnes byly vyhlášeny v Praze.

Vaclík navázal na brankářského rekordmana ankety Petra Čecha, který Zlatý míč ovládl dvanáctkrát včetně minulé sezony. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentant, jenž ve středu v barvách Arsenalu ukončil ve finále Evropské ligy profesionální kariéru, tentokrát obsadil páté místo.

Vaclík si rozhodující náskok vytvořil už na podzim, kdy získal 618 bodů. Reprezentační gólman po letním přestupu z Basileje v první polovině sezony zářil a se Sevillou dokonce chvíli vedl španělskou ligu. Navíc byl vyhlášen nejlepším hráčem La Ligy za listopad.

Na jaře Vaclíka zbrzdilo zranění z osmifinále Evropské ligy se Slavií, přesto se umístil na druhé pozici a udržel vedení z podzimu. Vítkovický odchovanec navázal na březnové premiérové vítězství v anketě FAČR Fotbalista roku, ve Zlatém míči byl dosud nejlépe čtvrtý.

Vaclík podle svých slov prožil individuálně nejlepší sezonu kariéry. "Po březnovém fotbalistovi roku je to trofej, která patří k těm nejcennějším. Moc si toho vážím. Moc bych nečekal, že bych mohl vyhrát jednu z těch trofejí, natož obě dvě v jeden rok. To by mě nenapadlo," řekl na tiskové konferenci Vaclík.

"Po podzimu jsem měl poměrně velký náskok, který se mi podařilo udržet. Jsem si vědom, že podzimní část byla z mého pohledu úspěšnější, podzim byl skvělý. Na jaře jsem se i kvůli zranění nemohl zúčastnit všech zápasů a navíc se nám nepodařilo naplnit předsezonní cíle," uvedl Vaclík, jehož Sevilla nedokázala vybojovat účast v příští sezoně Ligy mistrů. Osobně by v anketě hlasoval celkově pro Kadeřábka a za jaro pro Součka.

Brankář vyhrál Zlatý míč už podeváté za posledních deset sezon. Letos mezi elitní pěticí skončili hned tři gólmani, vedle Vaclíka s Čechem byl ještě čtvrtý Jiří Pavlenka z Brém.

Jarní část ankety jasně ovládl s 589 body Souček, který Slavii pomohl po 77 letech k zisku double - triumfu v lize i domácím poháru. Navíc s týmem postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy. V nejvyšší soutěži dal v této sezoně 13 gólů a v pondělí byl vyhlášen jejím nejlepším hráčem. Čtyřiadvacetiletý reprezentant chyběl na jaře na jediném z 46 hlasovacích lístků a posunul se ze čtvrtého místa po podzimu. Souček je zároveň jediným zástupcem domácí soutěže v první šestce konečného pořadí.

Sedmadvacetiletý Kadeřábek skončil potřetí za sebou a celkově počtvrté na stupních vítězů, ani tentokrát však na triumf nedosáhl. Z třetího místa po podzimu se propadl na konečné sedmé reprezentační kapitán Bořek Dočkal, který se po únorovém návratu do Sparty brzy zranil a na jaře téměř nehrál.

Kvůli zranění na jaře nenastoupil k žádnému utkání plzeňský útočník Michael Krmenčík, přesto mu 149 bodů z podzimu stačilo na 13. místo. Teprve šestnáctiletý sparťanský ofenzivní záložník Adam Hložek zase sbíral body jen za jaro a i tak skončil na 16. pozici.

Jedno první místo dostal za jaro symbolicky ofenzivní záložník Josef Šural, který na konci dubna tragicky zemřel při autonehodě v Turecku, kde působil v Alanyasporu.

Oproti minulému ročníku chybějí v elitní jedenáctce záložníci Antonín Barák, Jakub Jankto a Vladimír Darida a útočníci Matěj Vydra s Krmenčíkem. Místo nich se mezi nejlepší dostali záložníci Dočkal, Souček, Alex Král a Michal Trávník a útočník Patrik Schick. Aspoň jeden bod získalo 62 hráčů.

Anketa Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony 2018/19: 1. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 977 bodů, 2. Tomáš Souček (Slavia Praha) 882, 3. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 665, 4. Jiří Pavlenka (Brémy) 604, 5. Petr Čech (Arsenal) 457, 6. Patrik Schick (AS Řím) 384, 7. Bořek Dočkal (Philadelphia/Sparta Praha) 334, 8. Tomáš Koubek (Rennes) 266, 9. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 258, 10. Michal Trávník (Jablonec) 235, 11. Alex Král (Teplice/Slavia Praha) 168. Další pořadí: 12. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 151, 13. Michael Krmenčík (Plzeň) 149, 14. Lukáš Masopust (Jablonec/Slavia Praha) 140, 15. Vladimír Coufal (Slavia Praha) 134, 16. Adam Hložek (Sparta Praha) 101, 17. David Pavelka (Kasimpasa) 99, 18. Martin Doležal (Jablonec) 77, 19. Libor Kozák (Livorno/Liberec) 71, 20. Josef Hušbauer (Slavia Praha) 70, 21. Milan Baroš (Ostrava) 67, 22. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 63, 23. Matěj Vydra (Burnley) 46, 24. Jaromír Zmrhal (Slavia Praha) 39, 25. Jan Kopic (Plzeň) 37, 26. Tomáš Hübschman (Jablonec) 36, 27. Filip Novák (Trabzonspor) 34, 28. Antonín Barák (Udine) 30, 29. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 28, 30. Roman Hubník (Plzeň) 28, 31. Josef Šural (Sparta Praha/Alanyaspor) 22, 32. Jan Bořil (Slavia Praha) 22, 33. Zdeněk Ondrášek (Wisla Krakov/Dallas) 22, 34. Jaroslav Plašil (Bordeaux) 22, 35. Tomáš Smola (Opava) 13, 36. Tomáš Přikryl (Mladá Boleslav) 13, 37. Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) 12, 38. Lukáš Mareček (Lokeren) 10, 39. Patrizio Stronati (Ostrava) 9, 40. Aleš Hruška (Plzeň) 8, 41. Martin Hašek (Bohemians 1905/Sparta Praha) 7, 42. Filip Panák (Karviná/Sparta Praha) 6, 43. Radim Řezník (Plzeň) 6, 44. Petr Ševčík (Liberec/Slavia Praha) a Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 6, 46. Stanislav Tecl (Slavia Praha) a Lukáš Hejda (Plzeň) 5, 48. Adam Hloušek (Legia Varšava) 5, 49. David Limberský (Plzeň) 5, 50. Filip Nguyen (Liberec) 5, 51. Ondřej Kolář 4, 52. Ondřej Kúdela (oba Slavia Praha) 4, 53. Martin Frýdek (Sparta Praha) 3, 54. Jakub Brabec (Rizespor/Plzeň), Tomáš Wágner (Karviná) a Michal Sáček (Sparta Praha) 2, 57. Matěj Hanousek (Jablonec/Sparta Praha), Aleš Čermák (Plzeň), David Lischka (Jablonec), Ondřej Petrák (Norimberk), Jan Sýkora (Slavia Praha/Liberec), Adam Jánoš (Ostrava) 1. Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění. Pořadí jarní části: 1. Souček 589, 2. Vaclík 359, 3. Pavlenka 339, 4. Kadeřábek 317, 5. Čech 263, 6. Koubek 233, 7. Král 155, 8. Masopust 130, 9. Gebre Selassie 118, 10. Coufal 116, 11. Schick 103. Pořadí podzimní části: 1. Vaclík 618, 2. Kadeřábek 348, 3. Dočkal 316, 4. Souček 293, 5. Schick 281, 6. Pavlenka 265, 7. Trávník 194, 8. Čech 194, 9. Krmenčík 149, 10. Gebre Selassie 140, 11. Čelůstka 125. Vítězové podle počtu triumfů: 12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík.