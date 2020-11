Vaclík pomohl Seville do osmifinále LM a chce zpět místo jedničky

Sevilla/Praha - Reprezentační brankář Tomáš Vaclík pomohl Seville k vítězství 2:1 v Krasnodaru a postupu do osmifinále Ligy mistrů už po čtvrtém z šesti zápasů ve skupině, což před losem nečekal. Jednatřicetiletý fotbalista cítí, že má nyní ideální šanci ukázat se trenérům a získat zpět místo gólmanské jedničky, protože jeho konkurenta Jasína Bunúa na nějaký čas vyřadil ze hry pozitivní test na koronavirus.

Vaclík poprvé v tomto ročníku nastoupil za Sevillu ve dvou soutěžních utkáních po sobě. V sobotu ve španělské lize přispěl k domácímu triumfu 4:2 nad Celtou Vigo a vítězství slavil také v Krasnodaru.

"Teď i společně s repre jsem chytal za devět dní čtyři zápasy. Najednou to zatížení je trošku jiné, ale nevadí mi to, byl jsem na to zvyklý z předešlých sezon. Jsem rád, že vyhráváme jako tým. Teď se vezeme na lepší vlně a věřím, že to tak bude pokračovat. Pak uvidíme, jak se trenéři rozhodnou, až se Bono (Bunú) vrátí po covidu," řekl Vaclík v rozhovoru s ČTK.

"Bohužel, ale teď bohudík pro mě. Doba je taková, že každý z toho může vypadnout ne kvůli zranění, ale kvůli covidu. Vypadnete na 10, 14 dní a během toho nabitého programu to můžou být čtyři až šest zápasů. Pro mě ideální šance ukázat, že jsem v pohodě a můžu být na té pozici, kde jsem byl celý minulý rok," doplnil ostravský rodák.

Nepředpokládal, že Sevilla si ve skupině s dalším jistým osmifinalistou Chelsea, Krasnodarem a Rennes uhraje postup už tak brzy. "Po losu nikdo nečekal, že po čtyřech zápasech bude hotovo a bude se hrát jenom o to, kdo skupinu vyhraje. Jsme šťastní a spokojení, že jsme splnili cíl v nejkratší možnou chvíli," konstatoval Vaclík.

Úřadující vítězové Evropské ligy s Krasnodarem odehráli zajímavá utkání. Doma otočili zápas z 0:2 na 3:2, přestože dohrávali celý druhý poločas v oslabení. V Rusku zase fotbalisté Sevilly vstřelili vítěznou branku až v páté minutě nastavení.

"Způsob hry Krasnodaru byl podobný v zápase v Seville i v prvním poločase u nich. Čekali v bloku na brejk, až se dostanou na balon. Na něm jsou velice silní, mají na útočných postech velkou kvalitu," řekl Vaclík.

"Myslím si, že pro fanouška to byl v úterý hodně zajímavý zápas a hezký fotbal. Na konci to bylo otevřené, my jsme to také nechtěli uhrát na remízu. Bylo to nahoru dolů, žádné vyčkávání. Pro Krasnodar to byla poslední šance, jak se ještě dostat do hry o postup," doplnil čtyřiatřicetinásobný reprezentant.

V Krasnodaru inkasoval v 56. minutě po Wandersonově tečované střele, předtím ho na brankové čáře fantasticky zastoupil obránce Jules Koundé, který míč po střele Rémyho Cabelly ve skluzu srazil na tyč. "Tam jsme měli velkou kliku, pro Julese je to normální, už nás podobně zachránil vícekrát," usmíval se Vaclík.

"Gól mě mrzí, protože kdyby to Munir netečoval, tak bych to asi nohou chytil. Bohužel, ale takové branky padají. Vyhráli jsme a Munir pak dal gól i na druhé straně, takže je to v pohodě," dodal bývalý brankář pražské Sparty nebo Basileje.