Vaclík: Olympiakos zažívá něco jako Sparta, na reprezentaci jsem se hrozně těšil

Praha - Brankář Tomáš Vaclík se na sraz české fotbalové reprezentace těšil o to víc, že v klubu neprožívá ideální období. Olympiakos Pireus v úvodu ročníku tápe, v řecké lize figuruje až na šestém místě a v sezoně vyměnil už dva trenéry. Třiatřicetiletý gólman věří, že národní tým zářijový sraz zvládne a v zápasech proti Portugalsku a ve Švýcarsku uhájí v Lize národů příslušnost k elitní skupině A.

Olympiakos dnes udělal už druhou trenérskou změnu v sezoně, u týmu skončil Carlos Corberán. "Nezačali jsme vůbec dobře. Myslím, že to začalo už v druhém půlroce mé první sezony tam. Výkony týmu nebyly dobré, ale pořád jsme byli schopni vyhrávat. Ale už jsem cítil, že to není úplně ono. Letní příprava se taky vůbec nepovedla a pak to vyvrcholilo prohrou 0:4 doma s Haifou (v kvalifikaci Ligy mistrů)," řekl Vaclík na tiskové konferenci na srazu reprezentace.

"Vyměnil se trenér, přišel mladý španělský trenér. Věkově jsme si byli asi nejblíž, co jsem kdy měl trenéra. Výkony se zlepšily, ale zažíváme něco podobného jako Sparta. Na tým padla obrovská deka a nejsme schopni se z toho dostat. Vyhráli jsme dva ze 13 zápasů, ta bilance je šílená. Dvě trenérské změny v úvodu sezony jsem ještě nezažil. Jsem sám zvědavý, kdo nás tam bude čekat po reprezentační pauze," doplnil Vaclík, který přišel do řeckého klubu vloni v létě po konci v Seville.

Olympiakos v posledních dnech přivedl dvě hvězdné posily a bývalé hráče Realu Madrid Marcela a Jamese Rodrígueze. "Nemyslím, že je to odraz paniky v klubu. Odráží to spíš velikost klubu. Spousta lidí v Česku má tendenci tento klub podceňovat. Co jsem je stihl poznat, jsou to skvělí kluci do party, komunikativní. Věřím, že nám pomůže na hřišti, aby výsledky byly takové, jaké si klub zaslouží," uvedl Vaclík.

V Olympiakosu od léta působí mladý český útočník Denis Alijagič, šanci ale dosud nedostal. "Vídáme se spíše mimo fotbal. Co přišel, trénoval s námi jen párkrát. Máme v kádru přes 40 hráčů, je pro ně obrovsky těžké se do hlavního kádru prosadit. Říká, že si povýšení do prvního týmu vystřílí v béčku," řekl Vaclík.

Na reprezentaci se i vzhledem ke výsledkové krizi Olympiakosu těšil o to víc. "Vždy je super vidět tu všechny kluky. Jsem už devátým rokem v zahraničí, takže se na ty srazy těším čím dál víc. V mém věku cítím, že těch srazů už nemusí být tolik," prohlásil bývalý brankář Vítkovic, Žižkova, jiného pražského klubu Sparty, Basileje a Sevilly.

Reprezentace před posledními dvěma zápasy skupiny Ligy národů figuruje na třetím místě o bod před Švýcarskem. Nejhorší celek tabulky sestoupí. "Záchrana je hodně důležitá. Sami cítíme, že zápasy, které jsme odehráli v červnu, týmu hrozně pomohly. Zase nás to může posunout výš. Je velká výzva v elitní skupině zůstat. Rozjeli jsme ji dobře, stačilo, kdyby Portugalci vyhráli ve Švýcarsku, a bylo skoro hotovo. Teď se může rozhodovat v St. Gallenu v závěrečném duelu," řekl Vaclík.

S Portugalci přicestuje k sobotnímu utkání do Edenu i hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo, který v Manchesteru United neprožívá ideální vstup do sezony. "Myslím, že nejen já, ale všichni se na něj těšíme. Po tom začátku sezony bude mít velkou chuť. Věřím, že se nám ho podaří znovu uhlídat. Půjde o velkou výzvu. Portugalský tým ale není jen Ronaldo, obrovskou kvalitu má na všech pozicích," uvedl Vaclík. V červnu v úvodním vzájemném duelu Ronaldo při výhře 2:0 v Lisabonu neskóroval.

V reprezentaci byl Vaclík po odchodu Petra Čecha poslední dobou jasnou gólmanskou jedničkou, ale aktuálně bude mít velkou konkurenci v plzeňském brankáři Jindřichu Staňkovi.

"Je to spíš otázka na trenéra. Vím, jaké výkony Jindra podává. Už minulu sezonu měl skvělou, teď dotáhl Plzeň z kvalifikace do skupiny Ligy mistrů. Uvidíme, co mají trenéři na tyto dva zápasy v plánu," přemítal Vaclík.

"Jindra a já jsme odlišní. Já jsem spíš kliďas, Jindra divočák. Na lajně je extrémně silný a rychlý, dokáže se dostat do těžkých pozic. Má rychlou reakci, dokáže chytit věci z velké blízkosti. Ten poslední rok v Plzni ho hrozně posunul dopředu," poznamenal Vaclík.

Nevyloučil, že by se jednou vrátil do Sparty. "Myšlenka v hlavě je. Nevím tedy, jestli příští léto. Matěj Kovář teď na Spartě podepsal na dva roky, nebo jeden plus jeden. Pozici jedničky na Letné budou mít obsazenou," dodal Vaclík.