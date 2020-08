Vaclík: Obrovská výzva, každý nemá štěstí vyhrát evropský pohár

Kolín nad Rýnem/Praha - Brankář Tomáš Vaclík věří, že fotbalisté Sevilly udělají v pátečním finále Evropské ligy proti Interu Milán poslední krok a získají vítěznou trofej, která by byla jeho první v pohárech. Jednatřicetiletý reprezentační gólman počítá s tím, že stejně jako v předchozích zápasech vyřazovací fáze soutěže začne na lavičce a bude krýt záda kolegovi Jasínu Bunúovi.

Před Vaclíkem je první finále evropského poháru v kariéře. "Motivace a výzva je to veliká, protože získat trofej v evropské soutěži a vyhrát evropskou soutěž se nepodaří každý rok a každý to štěstí nemá. Takže to odhodlání a ambice to vyhrát je obrovská," řekl Vaclík v rozhovoru pro ČTK.

Ve všech třech dosavadních zápasech Sevilly v rámci srpnové turnajové dohrávky Evropské ligy byl na lavičce. Naposledy chytal na začátku července, kdy si poranil koleno a nestihl závěr španělské ligy po koronavirové pauze. Nyní už je v pořádku. Nepředpokládá ale, že by se ve finále s Interem mezi tyče vrátil.

"Myslím, že se stoprocentně nic měnit nebude, protože Bunú chytá Evropskou ligu kromě dvou zápasů celou. Teď ten závěrečný turnaj chytá ve velké pohodě, vyhrává se, takže není důvod nic měnit. Počítám s tím, že pokud se nic nestane na předzápasovém tréninku, tak do zápasu půjde Bunú," uvedl bývalý gólman Vítkovic, Žižkova, Sparty Praha a Basileje.

"Moje situace je taková, že budu maximálně nachystaný, kdyby se nedejbože něco stalo. Abych byl schopen tam naskočit a pomoci týmu, abychom Evropskou ligu vyhráli," doplnil Vaclík.

Sevilla v srpnové dohrávce Evropské ligy nejprve v osmifinále hraném na jedno utkání porazila AS Řím. Na neutrální půdě v Německu si poté poradila i ve čtvrtfinále s Wolverhamptonem (1:0) a v semifinále s Manchesterem United 2:1. Inter v osmifinále vyřadil Getafe, ve čtvrtfinále Leverkusen a v semifinále deklasoval Šachtar Doněck 5:0.

"Těžko říct, jestli je Inter favorit. Kádr a ta jména mají obrovská, známá po celé Evropě. Takže ten tým má obrovskou sílu. Ale my do zápasu půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát. I přes ta jména se nám už podařilo vyřadit AS Řím, v semifinále Manchester United. Myslím, že jsme dokázali, že náš tým má taky obrovskou sílu a že do finále můžeme jít s tím, že ho můžeme vyhrát," řekl Vaclík, který do Sevilly přišel předloni z Basileje.

Hlavními ofenzivními esy Interu, který se vloni na podzim utkal ve skupině Ligy mistrů se Slavií Praha, jsou útočníci Romelu Lukaku a Lautaro Martínez. "Jedna z nejdůležitějších věcí bude uhlídat tuhle dvojici. Ti dva spolu hrají skoro celý rok, vědí o sobě, jsou na sebe zvyklí. Tým ví, jak na ně hrát. Cesta k úspěchu povede i přes to, aby se nám je povedlo ubránit. Ale nemyslím, že to bude jen o těch dvou. Kádr mají opravdu nabitý, mají velkou sílu, hrají svým systémem, mají výborného trenéra (Antonia Conteho). Takže to bude složité a velká výzva," uvedl Vaclík.

Sevilla už Evropskou ligu či předchozí Pohár UEFA pětkrát vyhrála v letech 2006 až 2016. "Určitě to pomoci může, i když v kádru těch hráčů, kteří odehráli předešlá finále, zase tolik nemáme. Inter má ve svém středu taky hráče, kteří už velká finále odehráli a vyhráli trofeje. Takže myslím, že v tomhle bude to rozložení sil a zkušenosti z finálových zápasů přibližně stejné," mínil Vaclík.

Evropská liga se dohrává kvůli koronavirové pandemii na neutrální půdě v Německu. "Samozřejmě fanoušci a atmosféra tomu budou chybět, zvlášť na finále. Ale myslím, že po té koronavirové pauze si všichni zvykli na to, že se hraje bez fanoušků, všichni to berou tak nějak automaticky. Takže by to nějaký velký vliv na finále mít nemělo," dodala reprezentační jednička.