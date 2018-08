Tanger (Maroko) - Českému fotbalovému brankáři Tomáši Vaclíkovi unikla šance na zisk španělského Superpoháru. Jeho Sevilla prohrála 1:2 s Barcelonou poté, co v závěru nedala penaltu. Katalánský gigant tak získal trofej potřinácté v historii a navázal na triumfy v lize a v poháru v minulé sezoně. Duel se hrál na neutrální půdě v Maroku.

Sevilla, která se Superpoháru účastnila jako poražený finalista poháru, přitom vedla poté, co Muriel předvedl hezkou individuální akci a přihrál zakončujícímu Sarabiovi. Vaclík v brance Sevilly se snažil vedení udržet, ovšem v závěru poločasu měl smůlu, když po přímém kopu Lionela Messiho skončil míč na tyči, od ní se odrazil do zad Vaclíka a opět do tyče a z dorážky srovnal stoper Gerard Piqué.

Další přímý kop Messiho tentokrát Vaclík chytil a proti argentinské hvězdě zazářil zejména v 78. minutě, kdy reflexivně vyrazil jeho dorážku. Jenže krátce nato napřáhl zpoza vápna jeden z nejdražších hráčů světa Ousmane Dembélé a tvrdou střelou do šibenice nedal Vaclíkovi šanci zakročit.

Sevilla ale měla také své šance. Ještě před druhým gólem Barcelony trefil břevno Vázquez a minutu před koncem dostala výhodu pokutového kopu po faulu brankáře Ter Stegena na Vidala. Jenže Ter Stegen svou chybu napravil a nepříliš povedenou střelu Ben Yeddera chytil.

Španělský fotbalový Superpohár v Maroku:

Barcelona - FC Sevilla 2:1 (1:1)

Branky: 42. Piqué, 78. Dembélé - 9. Sarabia.