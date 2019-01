Praha/Sevilla - Ocenění Zlatý míč ČR se v posledních letech změnilo v galapředstavení brankáře Petra Čecha, který vyhrál dvanáct z posledních 14 ročníků. V této sezoně sice už zřejmě prvenství neobhájí, jelikož v Arsenalu přišel o post jedničky, ale v jeho stopách jde jiný gólman. Tomáš Vaclík má v polovině ankety výrazný náskok a bezpečného vedení si cení o to víc, že měl silnou konkurenci.

"Znamená to pro mě moc. Spousta našich kluků měla skvělý podzim, a že jsem ve vedení já, toho si nesmírně vážím," řekl v rozhovoru pro české novináře Vaclík, který byl v anketě dosud nejlépe čtvrtý. "V posledních letech jsem se pohyboval na předních příčkách, ale k vítězství jsme měl vždy daleko," připustil.

Tentokrát má ale při komfortním náskoku 270 bodů dobré předpoklady k tomu, aby navázal na Čechova vítězství. "Čechíno anketu vyhrával zaslouženě. Byl to náš nejlepší fotbalista, sbíral úspěchy, vyhrával tituly. Je to zajímavé, že za posledních 14 let vyhrál dvanáctkrát gólman a teď jsem ve vedení já, ale prostě se to tak sešlo a je to zkreslené tím, že Čechíno byl bohužel pro ostatní bezpodmínečně náš nejlepší fotbalista. A moc si cením toho, že bych na něj mohl navázat," prohlásil Vaclík.

Pokud by mohl sám hlasovat, vybral by si Pavla Kadeřábka, který je v hlasování novinářů za ním druhý. "Já bych hlasoval pro Kadeře. Předvádí na podzim výborné výkony. A co jsem měl možnost sledovat sestřihy i v Lize mistrů, tak pokaždé hrál velmi dobře. V Hoffenheimu je klíčovou postavou," pochválil spoluhráče z národního týmu.

Vaclík má za sebou vynikající rok. V Basileji mu sice utekl švýcarský titul, ale v létě se dočkal životního přestupu do Sevilly, kde si okamžitě vybojoval post jedničky a v listopadu byl zvolen nejlepším hráčem celé španělské ligy.

"Kdyby mi někdo před půl rokem řekl, že se mi podzim po přestupu takhle vydaří, tak bych mu nevěřil. Přestup hodnotím velice pozitivně. Teď bude důležité, abych výkonnost udržel i na jaře a jako týmu aby se nám dařilo. To je pro mě vždy nejdůležitější," uvedl.

Se Sevillou dokonce může pomýšlet na nejvyšší příčky ve španělské lize. V polovině soutěže je andaluský celek třetí se ztrátou sedmi bodů na první Barcelonu. "O titulu vůbec nemluvíme. V dlouhodobé soutěži porazit Barcelonu, Real Madrid i Atlético Madrid je velmi těžký úkol, ale můžeme o tom snít. Všichni víme, jak před dvěma lety získal v Anglii titul Leicester. Snít můžeme, ale mluvit o tom ne," řekl Vaclík.

"Cílem je především postoupit do Ligy mistrů, tedy skončit do čtvrtého místa v lize, nebo vyhrát Evropskou ligu. A pak také postoupit na mistrovství Evropy s reprezentací, což je pro nás všechny obrovská motivace," dodal k plánům pro rok 2019.