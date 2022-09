Vaclík je nadšený z návratu do Švýcarska, těší se na bývalé spoluhráče i Sommera

Praha/St. Gallen - Brankáře Tomáše Vaclíka čeká s českými fotbalisty v úterý ve Švýcarsku velmi speciální zápas. Třiatřicetiletý reprezentační gólman se vrací do země, kde čtyři roky chytal za Basilej a získal tři ligové tituly. Už mu psalo pár známých, jeden z bývalých spoluhráčů se za ním v dějišti utkání St. Gallenu plánuje stavit i na hotelu. Vaclík se těší také na setkání se švýcarským gólmanem Yannem Sommerem.

Vaclík působil v Basileji v letech 2014 až 2018, poté zamířil do Sevilly. Nyní chytá za Olympiakos Pireus. "Do Švýcarska se hrozně těším. Od té doby, co jsem přestoupil, jsem tam byl podle mě jen dvakrát. Paradoxně necelý měsíc, co jsem přestoupil, jsme hráli se Sevillou v Curychu přípravný zápas proti Benfice Lisabon. Od té doby jsem tam byl, jen když měl Suchoš (Marek Suchý) rozlučku v Basileji," řekl novinářům Vaclík před blížícím se úterním závěrečným zápasem skupiny A2 Ligy národů.

Ve švýcarském týmu má několik bývalých spoluhráčů. "Pár kluků už mi psalo, třeba taky Davide Callá, který se mnou hrál a teď je asistentem trenéra v Basileji. Říkal, že by se na zápas přijel podívat a že by se možná stavil i na hotelu pokecat. Od té doby jsme se totiž neviděli. Těším se. Jsem taky zvědavý, jaké bude v St. Gallenu počasí. Přišlo mi, že to bylo město, kde byla zima nejdřív z celého Švýcarska," doplnil Vaclík.

Švýcarskou branku hájí Yann Sommer, kterého Vaclík v roce 2014 střídal v Basileji. Rovněž třiatřicetiletý gólman od té doby působí v německém Mönchengladbachu a nedávno si v zápase v Mnichově proti Bayernu připsal při remíze 1:1 rekordních 19 zákroků.

"Teď mu to lepí, chytá fantasticky. Začátek sezony ho zastihl ve skvělé formě. Zápas proti Bayernu, v němž vytvořil rekord bundesligy v počtu zásahů na jedno utkání, se gólmanovi povede jednou za kariéru. Všechno lítá blízko, rozhodnutí jsou správná. Myslím, že byl v takové laufu, že kdyby se hrálo dalších třeba 30 nebo 40 minut, další gól by stejně nedostal," řekl Vaclík. "I na něj se těším. Střídali jsme se v Basileji, od té doby jsme v průběžném kontaktu, víme o sobě," doplnil Vaclík.

Očekává, že atmosféra na stadionu v St. Gallenu pro necelých 20 tisíc diváků bude vynikající. "Basilej Švýcaři využívají na ty největší zápasy, St. Gallen mají na zápasy s těmi ne úplně top mužstvy typu Itálie, Anglie, Španělska. Švýcaři národní tým hodně podporují. Reprezentace postoupila na mistrovství světa, bude to poslední zápas v Lize národů, navíc jde o všechno. Jsem si stoprocentně jistý, že nás tam čeká skvělá atmosféra. Myslím, že je to podobné jako Eden. Kapacita necelých 20 tisíc, stadion pěkný, moderní," řekl Vaclík.

Český celek po vysoké sobotní domácí porážce 0:4 s Portugalskem a výhře Švýcarů ve Španělsku klesl na poslední místo skupiny a k odvrácení sestupu z elitní divize A potřebuje v St. Gallenu zvítězit. "Upřímně řečeno jsem nečekal, že jsou Španělé schopni doma prohrát se Švýcarskem. Změnilo to úplně celé rozpoložení. Vypadalo to, že nám bude stačit bod. Teď tam budeme muset vyhrát. Švýcaři budou určitě v dobrém rozpoložení," dodal Vaclík.