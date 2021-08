Václav Neužil získal cenu za umělecký výkon ve filmu Zátopek

Karlovy Vary - Za ztvárnění postavy legendárního běžce Zátopka se letošním držitelem ceny Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon stal herec Václav Neužil. Jako patnáctý v pořadí si odnesl symbolickou kostku vybroušenou z modrého polodrahokamu lapis lazuli. Dostal ji dnes na karlovarském festivalu při besedě k filmu Davida Ondříčka Zátopek, který v pátek 55. ročník festivalu zahájil.

Cenu udílí firma innogy, která podporuje český film, koprodukovala dosud osm desítek celovečerních hraných či dokumentárních snímků. Od roku 2006 udílí cenu za umělecký přínos některému z filmů, jež podpořila. Dostali ji třeba Jiří Vejdělek za režii filmu Tátova volha, Tatiana Vilhelmová za roli Olgy v komedii Teorie tygra, Kryštof Hádek jako Kobra v sociálním dramatu Kobry a užovky nebo David Ondříček za kriminální drama Ve stínu.

Celková částka, kterou innogy vložila do rozvoje tuzemské kinematografie pro rok 2021, je přes 25 milionů korun. Kromě filmu Zátopek letos firma podpořila komedii Prvok, Šampón, Tečka a Karel Patrika Hartla, jež měla premiéru v červenci, vztahové drama Cesta domů Tomáše Vorla a kriminální drama Stínohra Petera Bebjaka, které budou mít premiéru v září, respektive v srpnu.

"Když odhlédnu od samotné sportovní přípravy, kdy jsem se musel fyzicky proměnit, musel jsem se pokusit najít Emila v sobě. Když se na to podívám zpětně, myslím, že David Ondříček ve mně styčné body s Emilem viděl dřív než já sám. Já je následně taky objevil a věřím, že jsem objevil i další, o kterých David třeba nevěděl a v tu chvíli už to do sebe zapadlo. Samozřejmě jsem sháněl materiály, četl knížky nebo hovořil s lidmi, kteří Emila znali. Ve chvíli, kdy jsem v sobě Emila měl, už jsem se nepotřeboval soustředit na to, kdy klapne klapka. Protože jsem mohl v Emilovi existovat kdykoli," řekl o své roli Václav Neužil.

Tvůrci filmu Zátopek slibovali nejen vzrušující vyprávění o mimořádných sportovních úspěších Emila Zátopka, ale také příběh celoživotní lásky Emila a Dany Zátopkových. Příběh začíná, když australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí, a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu.