Praha - Posledních 15 let považuje zpěvák Václav Neckář za úspěšné. Od roku 2002, kdy ho postihla mozková mrtvice a po rekonvalescenci se vrátil na scénu, vydal dvě nová alba a absolvoval množství koncertů. V Divadle Broadway společně s bratrem Janem připravují obnovenou premiéru představení Kocour v botách a mají chuť vytvořit nové album. Už teď mají v diáři zamluvené koncerty na příští rok. "Nás to baví a dokud to bude bavit publikum, hrajeme dál," řekli bratři Neckářové v rozhovoru pro ČTK.

Václav Neckář u příležitosti svých 75. narozenin, které oslaví 23. října, vydává kompilaci balad Já ti zabrnkám. "Narozeninový koncert máme 26. listopadu v Ústí nad Labem, kde jsem v deseti letech začínal a kde také oslavím pětašedesát let na scéně. Doprovodí nás smyčcový kvartet," uvedl oslavenec.

Na speciálním narozeninovém koncertu Václava Neckáře doprovodí vedle smyčcového kvarteta také kapela Bacily, jejímž kapelníkem je Jan Neckář. "S hosty zatím nepočítáme, protože jsme si řekli, že si vystačíme sami," uvedl kapelník.

Na koncertu představí nejúspěšnější písně z dlouholeté kariéry Václava Neckáře včetně hitů jako Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Stín katedrál nebo Půlnoční. Mnoho písní zazní také z kompilace Já ti zabrnkám. "Bude tam samozřejmě Lady Jane, Kdo vchází do tvých snů má lásko, Nautilus, Tvým dlouhým vlasům a další. Na kompilaci se nám sešlo tolik písniček, že by se nevešly ani na pět cédéček. Pomohl nám je vybrat publicista Miloš Skalka, který udělal ten nejužší výběr," sdělil Jan Neckář.

Podtitul výběru balady považují bratři Neckářové za trochu zavádějící. "Jsou to spíše pomalé písně až cajdáky skloubené s některými baladami. Takže je to takové lyrické, nečekejte žádný rock," uvedl Jan Neckář.

Nejstarší skladbou na výběru je Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě z roku 1965. "Přijel jsem tenkrát z Plzně do Prahy stopem nazpívat s Tanečním orchestrem Českého rozhlasu písničku Ze soboty na neděli a dirigent Josef Votruba mi ještě na klavíru přehrál part skladby Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Tak jsem ji nazpíval a byl z toho velký hit," vzpomínal Václav Neckář.

"Vašek tu píseň neměl rád, měl vůči ní averzi kvůli houslovému sólu, které mu přišlo nelogické ve skladbě o kytaře. Dlouho se na píseň zapomnělo, až najednou přišel film Pelíšky, kam si ji vybral režisér Jan Hřebejk a najednou ji posluchači chtěli. Teď ji hrajeme na každém koncertu, ovšem s kytarovým sólem," sdělil Jan Neckář.

Václav Neckář začínal jako herecký elév v Mosteckém divadle pracujících a v plzeňském divadélku Alfa. Poté od roku 1966 účinkoval v divadle Rokoko, v letech 1968 až 1970 byl společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou členem pěvecké skupiny Golden Kids. Jako herec se proslavil především rolí v oscarovém filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky, ale hrál i hlavní role ve filmech Skřivánci na niti a pohádce Šíleně smutná princezna. Od 70. let natáčí a koncertuje se skupinou Bacily. Podle společnosti Supraphon Václav Neckář na její značce prodal od roku 1965 více než 7,6 milionu nosičů.