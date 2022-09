Vacek získal na MS cyklistů v silničním závodě třiadvacítky historické stříbro

Mistrovství světa silničních cyklistů ve Wollongongu. Na snímku zleva Mathias Vacek, Jevgenij Fjodorov z Kazachstánu a Nor Sören Waerenskjold v Austrálii 23. září 2022.

Wollongong (Austrálie) - Český talent Mathias Vacek získal na mistrovství světa silničních cyklistů ve Wollongongu stříbro v závodě mužů do 23 let s hromadným startem. Postaral se tak o vůbec první medaili pro Česko v této věkové kategorii v historii světových šampionátů. Až ve finiši Vacka předčil Jevgenij Fjodorov z Kazachstánu. Bronz v Austrálii vybojoval vítěz pondělní časovky Nor Sören Waerenskjold.

Dvacetiletý Vacek rozšířil sbírku úspěchů na velkých akcích. V roce 2020 se stal mistrem Evropy v časovce mezi juniory, letos dojel druhý rovněž na evropském šampionátu v silničním závodě ve třiadvacítce. Povedené vystoupení českých mladíků podtrhl dnes šestým místem Pavel Bittner, který přijel do cíle se skupinkou bojující o bronz pouhé tři sekundy za vítězem. Jakub Ťoupalík obsadil 26. pozici.

Čtyřhodinový závod o délce 169,8 kilometru se jel za deštivého počasí a provázela ho spousta pádů. Češi v něm ale byli hodně vidět. Ve skupince uprchlíků byl dlouho Petr Kelemen, jenž nakonec dojel sedmačtyřicátý. S blížícím se závěrem však převzal iniciativu Vacek. Ve stoupání osm kilometrů před cílem dokázal jeho tempo zachytit pouze Fjodorov a silná dvojice dovedla únik do úspěšného konce.

Ačkoliv se zdálo, že Vacek půjde do spurtu o zlato z výhodnější druhé pozice, Fjodorovův nástup nezachytil a musel se spokojit se stříbrem. "Doufal jsem, že bych mohl vyhrát, ale ta konkurence je obrovská. Snažil jsem se vydat ze sebe to nejlepší. Na konci jsem si věřil, že to mohu dotáhnout, bylo to už jen o tom, komu zbývá více sil," uvedl v rozhovoru po závodě dvaadvacetiletý Fjodorov.

Dalšího umístění v první desítce pro českou výpravu ve Wollongongu dosáhl v úvodním dnešním závodě junior Pavel Novák. V závodě s hromadným startem na 135,6 kilometru obsadil desáté místo. Zvítězil Němec Emil Herzog.

Novák navázal na čtvrté místo juniorky Elišky Kvasničkové a devátou příčku Mathiase Vacka v kategorii mužů do 23 let z časovek, do cíle přijel ve skupině bojující o bronz 55 sekund za vítězem. Ve finiši porazil třetí junior ze souboje s chronometrem Herzog Portugalce Antonia Morgada. Třetí byl Vlad van Mechelen z Belgie.

Neztratili se ani další čeští závodníci: Milan Kadlec dojel šestnáctý, Martin Bárta pětadvacátý, jen Štěpán Telecký závod nedokončil.

Mistrovství světa v silniční cyklistice ve Wollongongu (Austrálie)

závod s hromadným startem:

Muži do 23 let (169,8 km): 1. Fjodorov (Kaz.) 3:57:08, 2. M. Vacek (ČR) -1, 3. Waerenskjold (Nor.), 4. Michels (Est.), 5. Kooij (Niz.), 6. Bittner všichni -3, ...26. J. Ťoupalík -1:14, 47. Petr Kelemen (všichni ČR) -5:43.

Junioři (135,6 km): 1. Herzog (Něm.) 3:11:07, 2. Morgado (Portug.) stejný čas, 3. Van Mechelen (Belg.), ...10. Novák oba -55, 16. Kadlec -2:48, 25. M. Bárta -7:16, Telecký (všichni ČR) nedokončil.