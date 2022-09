Vacek získal na MS cyklistů v silničním závodě třiadvacítky historické stříbro

Wollongong (Austrálie) - Český talent Mathias Vacek získal na mistrovství světa silničních cyklistů ve Wollongongu stříbro v závodě mužů do 23 let s hromadným startem. Postaral se tak o vůbec první medaili pro Česko v této věkové kategorii v historii světových šampionátů. Až ve finiši Vacka předčil Jevgenij Fjodorov z Kazachstánu. Bronz v Austrálii vybojoval vítěz pondělní časovky Nor Sören Waerenskjold.

Dvacetiletý Vacek rozšířil sbírku úspěchů na velkých akcích. V roce 2020 se stal mistrem Evropy v časovce mezi juniory, letos dojel druhý rovněž na evropském šampionátu v silničním závodě ve třiadvacítce. Povedené vystoupení českých mladíků podtrhl dnes šestým místem Pavel Bittner, který přijel do cíle se skupinkou bojující o bronz pouhé tři sekundy za vítězem.

Mistrovství světa v silniční cyklistice ve Wollongongu (Austrálie)

závod s hromadným startem:

Muži do 23 let (169,8 km): 1. Fjodorov (Kaz.) 3:57:08, 2. M. Vacek (ČR) -1, 3. Waerenskjold (Nor.), 4. Michels (Est.), 5. Kooij (Niz.), 6. Bittner všichni -3, ...26. J. Ťoupalík -1:14, 47. Petr Kelemen (všichni ČR) -5:43.

Junioři (135,6 km): 1. Herzog (Něm.) 3:11:07, 2. Morgado (Portug.) stejný čas, 3. Van Mechelen (Belg.), ...10. Novák oba -55, 16. Kadlec -2:48, 25. M. Bárta -7:16, Telecký (všichni ČR) nedokončil.