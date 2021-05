V ZŠ se bude ověřovat nový způsob výuky moderních dějin

Praha - Ministerstvo školství bude v příštích dvou letech v základních školách pilotně ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století. V projektu s názvem Dějepis+ se vytvoří v různých regionech skupiny učitelů dějepisu, kteří budou sdílet své zkušenosti s inovacemi ve výuce. Pracovat budou mimo jiné s aplikací HistoryLab.cz. Pokud se model spolupráce pedagogů ve skupinách osvědčí, chtělo by ho ministerstvo využít v budoucnu i pro modernizaci výuky v dalších předmětech. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou ČTK poskytla mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Projekt Dějepis+ má přispět k tomu, aby žáci díky výuce moderních dějin lépe chápali souvislosti nedávné historie se současností. Program se plánuje na příští a přespříští školní rok. Učitelé z blízkých škol vytvoří skupinu, která se bude pravidelně scházet, připravovat a vyhodnocovat výukové lekce. K dispozici budou mít vzdělávací materiály a zaškolení do on-line aplikace HistoryLab.cz. Využít budou moct podpory odborníků z Národního pedagogického institutu ČR nebo Ústavu pro studium totalitních režimů.

"Projekt je primárně zaměřen na výuku na druhém stupni základních škol. Jedná se o pilotní projekt, který má ověřit možnosti podpory lokálních komunit učitelů. Pokud se tento model osvědčí, budeme usilovat o jeho aplikaci i v jiných oblastech, než jsou moderní dějiny, tak, aby všichni učitelé měli příležitost zapojit se v lokálních komunitách, ať už budou pracovat na sobě nebo pomáhat ostatním kolegům se zlepšovat," uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle ministerstva by se tak s učiteli mohla nastavit i spolupráce na dalších změnách rámcových vzdělávacích programů, které určují obsah učiva. Do budoucna by pak podobně mohly fungovat rovněž takzvané metodické kabinety pro učitele různých předmětů, doplnil úřad v tiskové zprávě.

Moderní výuka 20. století by podle ministerstva neměla být zaměřená primárně na učení faktů. Spíš by měla žáky vést k poznání, že historie není uzavřenou minulostí, ale má vliv na přítomnost i budoucnost. Dějepis by tak měl podle autorů pilotního projektu vést hlavně k rozvoji kritického myšlení a práci se zdroji informací, měl by zahrnovat prvky mediální výchovy a výchovy k občanství.

Odborníci se dlouhodobě shodují, že výuka moderních dějin v českých školách není dost efektivní, i když se proti minulosti vylepšila. Například současné učebnice dosud podle některých kritiků historii příliš popisují, a tak děti od dějepisu spíše odrazují. Ministerstvo již dříve uvedlo, že se bude snažit výuku moderních dějin víc podpořit při úpravách rámcových vzdělávacích programů, které by měly být hotovy zhruba do tří let. Už dříve vydalo metodické doporučení, ve kterém učitele nabádá například k návštěvám archivů a muzeí nebo k besedám s pamětníky.