V Zoo Hodonín se rozloučili s bílým lvem, odjel do Bratislavy

Hodonín - V Zoo Hodonín se dnes dopoledne rozloučili s posledním ze lvů jihoafrických, které zařízení chovalo. Vzácný smetanově bílý lev zamířil v transportní bedně do zoo v Bratislavě. Ošetřovatelé ho do ní nalákali na kus masa, bylo to bez problémů, řekl ČTK mluvčí zahrady Ivo Cencinger. Jedenáctiletý samec zůstal sám z chovného páru. Místo lvů jihoafrických zoo počítá s chovem lvů berberských.

Samec loni v srpnu přišel o samici, která trpěla kardiomyopatií a přidaly se u ní další vážné komplikace. Na svět spolu přivedli šest mláďat, dvě v roce 2018 a čtyři v roce 2020. Lvíčata později putovala do zoo v Litvě a Venezuele. V bratislavské zoo by samec měl časem vytvořit další chovný pár.

"Přechod z ubikace do bedny jsme několikrát trénovali, aby to dnes vyšlo. Proběhlo to naprosto bez problémů. Ošetřovatelé ho nalákali na kus masa, byl v klidu," uvedl mluvčí. Doplnil, že do bedny mohli lva klidně lákat i dvě hodiny, vlezl tam ale asi za deset minut. Poté bednu naložili na vůz a kolem 9:30 vyjeli ze zoo. Do Bratislavy je to z Hodonína asi 80 kilometrů, komplikace se nepředpokládají.

Cencinger uvedl, že lva ještě dnes ráno vážili a měřili. Hodnoty jsou 196 kilogramů, v kohoutku má lev 104 centimetrů. Návštěvníci se s ním mohli rozloučit ve čtvrtek, dnes už to možné nebylo.

Lvy jihoafrické smetanově bílé barvy chovala hodonínská zoo od roku 2013. Samice v minulosti několikrát zabřezla, v prvních dvou případech se ale mláďata narodila mrtvá. Teprve třetí odchov byl úspěšný, na sklonku roku 2018 se páru narodily dvě samičky. O dva roky později přibyla lví čtyřčata, tři samci a jedna samice.

Oba rodiče i jejich potomci se pyšnili neobvyklou smetanově bílou barvou. Důvodem je takzvaný leucizmus, což je porucha pigmentace, která způsobuje světlou barvu kůže i srsti. U jihoafrických lvů se leucizmus vyskytuje vzácně a ve volné přírodě zcela výjimečně. V zoologických zahradách je jeho výskyt častější.

Ubikace po lvech jihoafrických nyní projde úpravou. Obsadí ji chovný pár lvů berberských, kdy samice přicestuje ze Zoo Plzeň a samec z německé Zoo Neuwied. Podle mluvčího by to mohlo být zhruba do měsíce.

Zoo Hodonín chová lvy prakticky od počátku existence zařízení. Nejdříve chovala lvy pustinné, ke kterým v roce 2008 přibyli lvi berberští. Těch se tam vystřídalo několik. Místo po lvech berberských v novém šelminci následně zaujal právě pár lvů jihoafrických.