V zimním středisku v Dolní Moravě se dnes rozjela lanovka

Dolní Morava (Orlickoústecko) - V zimním středisku v Dolní Moravě na Orlickoústecku se dnes rozjela lanovka. Pěší turisty, běžkaře nebo zájemce o túry na sněžnicích či skialpech přepravuje k chatě Slaměnka, které je východištěm běžeckých tratí. Středisko je toho názoru, že žádná vládní opatření proti šíření koronaviru neporušuje.

"Provoz je legální a v souladu se všemi opatřeními. Pro lyžaře na sjezdových tratích je nadále uzavřen. Lanová dráha je smluvně v provozu v rámci dopravní obslužnosti jako veřejné služby turistického významu," řekl ČTK jednatel společnosti Sněžník Martin Palán. Areál v Dolní Moravě chtěl zahájit sezonu 19. prosince, kvůli počasí začátek odložil o týden. Od 27. prosince však začala platit vládní opatření, takže se na sjezdovkách lyžovat vůbec nezačalo.

Podle Palána je lanovka jedinou možností, jak umožnit turistům a především běžkařům přístup k upravovaným běžeckým trasám a turisticky značeným cestám v oblasti Králického Sněžníku. "V celém středisku i nadále dbáme na dodržování obecně platných opatření v souvislosti s covid-19 a návštěvníky v tomto duchu informujeme a organizujeme," uvedl Palán.

Od pátku budou v Dolní Moravě otevřené i sjezdovky. Lyžaře bude na kopec vyvážet v pravidelných intervalech rolba.

Policisté se do střediska vydali na kontrolu. "Ve chvíli, kdy budeme mít podezření, že dochází k porušování pravidel, upozorníme provozovatele, situaci zdokumentujeme a budeme ho oznamovat. Máme povinnost zabránit protiprávnímu stavu," řekla ČTK mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Právní názor na provoz lanovky nechtěla uvést.

Další lyžařské areály v Pardubickém kraji se k podobnému kroku neodhodlaly. Lanovky na Bukové hoře na Orlickoústecku stojí, vyvážení rolbou se nechystá. "Kolegům z Dolní Moravy ohromně fandíme, ale myslíme si, že je to krátkozraké. Nakonec by se mohlo stát, že náklady by byly vyšší než příjmy," řekl ČTK mluvčí Skiresortu Buková hora Petr Toman. Podle něj by se také středisko mohlo vystavit hrozbě, že nezíská vládní kompenzace.

Ani Ski klub Hlinsko zatím sjezdovky neotevře. "Nemáme natolik moderní rolbu, aby zvládla lyžaře vyvážet. Navíc se obáváme, že bychom mohli přijít o možné kompenzace a ještě k tomu dostat pokutu," uvedl Robert Vokáč ze Ski klubu. V pondělí v kraji začínají jarní prázdniny. Pokud se vládní opatřené do té doby neuvolní, nebude mít podle Vokáče smysl v letošní sezoně vleky vůbec spouštět.