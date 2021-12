V zimní sezoně chce na hory vyrazit 43 procent Čechů, většina zůstane v ČR

Praha - V letošní zimní sezoně chce podle průzkumu ERV Evropské pojišťovny vyrazit na hory 43 procent Čechů, meziročně jde o třináctiprocentní nárůst. Většina lidí se chystá do tuzemských lyžařských středisek. Z lidí, kteří plánují dovolenou na horách, jich 15 procent odjede mezi Vánocemi a Novým rokem. Nejvíce jich chce do hor vyrazit na jarní prázdniny. Data z průzkumu má ČTK k dispozici.

Domácí zimní střediska plánuje letos využít 68 procent Čechů, kteří se chystají na hory. Z lidí, kteří chtějí odjet do zahraničí, jich nejvíce plánuje cestu do Itálie, následují Rakousko a Slovensko. Z hlediska dopravy převažuje přeprava automobilem.

Na hory v lednu se podle průzkumu chystá 39 procent Čechů, zhruba dvě pětiny vyrazí v únoru a 17 procent lidí počítá s lyžováním v březnu. "Obecně se dá říct, že nejvíce Češi jezdí na hory v období jarních prázdnin, které letos vychází od 7. února do 20. března," uvedl manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Z pohledu počtu škod i jejich závažnosti je lyžování podle Divokého nejrizikovějším sportem. U mužů je na druhém místě hned po fotbalu, u žen pomyslnému žebříčku rizikovosti dominuje. Statistiky ERV podle Divokého ukazují, že třetina úrazů z lyžování je vážná, u snowboardingu je to polovina všech případů.

Pokud lidé vyrážejí na hory do zahraničí, měli by myslet na pojištění. Většina zdravotních zařízení v cizině je podle Divokého soukromá a nelze v nich uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění, tzv. EHIC kartu. Itálie navíc od ledna bude vyžadovat, aby každý lyžař disponoval pojištěním odpovědnosti. S tím ale už dříve odjížděli všichni klienti ERV, bylo to součástí běžného pojistného balíčku na hory, uvedl Divoký.

Pojištění odpovědnosti je i součástí všech variant jednorázového pojištění ERV SingleTrip. Lidé tedy nemusejí počítat s vyššími náklady. Krytí škod v jeho standardní verzi je podle Divokého nastaveno na tři miliony korun, což by mělo být dostatečné. V případě požadavku vyššího limitu, konkrétně šest milionů korun, si lidé za pojištění připlatí zhruba 20 procent, dodal Divoký.

Průzkum pro ERV Evropskou pojišťovnu uskutečnila v prvním listopadovém týdnu agentura NMS Market Research. Zapojilo se do něj 1007 lidí.