V Žebnici se posedmnácté utkaly traktory v jízdě do vrchu

Žebnice (Plzeňsko) - Téměř 70 traktorů, traktůrků, zahradních fréz i doma vyrobených speciálů v Žebnici na severním Plzeňsku zdolávalo skoro půlkilometrovou záludnou trať při 17. ročníku místní Traktoriády. Soutěž traktorů v jízdě do vrchu je každoročně největší událostí ve vesničce s asi 180 obyvateli. Třetí červencovou sobotu přijíždí do obce na proslavené závody až 4000 diváků, řekl ČTK ředitel závodu a jediný úspěšný účastník všech ročníků Rudolf Tauchen.

"Letos máme 66 závodníků. Jsou tam stroje ve čtyřech kategoriích. Jsou tam frézy tovární výroby, traktory do výkonu 25 koní a traktory nad 25 koní. A pak bohatá kategorie 'samodomo', kterou my nazýváme bezlimitní," popsal. Po prudkém startu se stroje, mnohdy zahalené v oblacích dýmu z výfuků, vydaly z asfaltové plochy do kopce, přes retardéry do terénního úseku do kopce až k závěrečnému obkroužení vzrostlého stromu a dojezdu do cílové rovinky. Trať se každý rok přizpůsobuje aktuálním podmínkám. "Loni bylo posekáno, takže se jezdila smyčka přes posekané pole, letos jsme vyměnili úsek nazývaný písečná pláž za kamenivo, takže trať je letos suchá. Má 420 metrů," řekl Tauchen. Nejrychlejší časy dosahují závodníci v bezlimitní kategorii, kteří své stroje ladí přímo pro závody. Mezi nimi jsou v cíli jen sekundové rozestupy. Nejrychlejší jezdci dokážou trať zvládnout i za zhruba tři čtvrtě minuty. Nejpomalejším frézám, pokud vůbec dojedou do cíle, to trvá až ke třem minutám.

Na startu se sešly tovární stroje od českých Zetorů, přes německé značky Normag, Eicher, Fendt Farmer třeba až po americký Farmall F-20 z roku 1938. K nejstarším patřil také předválečný český stroj Svoboda 12. Podle Tauchena v posledních letech ubývá opravdu velkých traktorů a přibývá strojů, které si jezdci sami vyrobí z toho, co garáž a stodola dá. "Mám asi šestý vyrobený traktor. Má to zadek z vétřiesky a motor 2,8 bavorák, ale letos mě nechal na holičkách. Rozbil se a nešel opravit," popsal dlouholetý účastník Vladimír Špáňa z Rakovnicka. Pravidelným účastníkem je i místní jezdec Václav Gross, který se postavil na start s frézou TJ-5 ze 60. let minulého století. "Vzadu je upravená kárka v odlehčeném provedení. Tak týden před závodem to zkouším vyladit. Je to jen závodní speciál, na poli už nepracuje," popsal jezdec, který se letos Traktoriády účastní posedmnácté. "Ale čtyřikrát jsem vůbec neodstartoval, nepovedlo se mi to nastartovat," připustil zkušenost nejednoho závodníka.