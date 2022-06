V Žatci se téměř po šestiletém úsilí otevřel obnovený Mederův dům

Žatec (Lounsko) - V Žatci na Lounsku se téměř po šestiletém úsilí otevřel obnovený historický Mederův dům. Místní spolek v něm připravil malé muzeum, které přiblíží život původních obyvatel, nedávnou přestavbu i historii domu a města. Návštěvníci si mohou prohlédnout také poklad Mederova domu, který se našel při jeho záchraně. ČTK to řekla jedna z autorek výstavy Monika Merdová. Jeden z nejstarších žateckých domů byl loni prohlášen za památku roku 2020 Ústeckého kraje.

"Dům je rozdělený chronologicky, spodní patro se zaobírá dobou vzniku, tedy středověkem. Jsou tam interaktivní místnosti, ve sklepě se můžou návštěvníci procházet mezi obyvateli napříč staletími. V patře jsou pobytové prostory, salón Mederových a kuchyň, které jsou z doby 20. let 20. století. Návštěvník tam může pobýt, uvařit si čaj nebo přečíst si noviny, cítit tu atmosféru," popsala expozici autorka.

Do téměř dvouletých příprav expozice za zhruba 1,5 milionu korun se zapojila řada odborníků, od architektů, archeologů, historiků, grafiků po řemeslníky. Vystavené jsou zde také původní předměty, které se našly při nedávné přestavbě. Dochovaly se například střepy keramiky, nástroje, které používali řezníci, či původní trámy domu. K vidění je také takzvaný poklad Mederova domu. Jde o čtyři mince, které byly uloženy v podlaze společně s kostrou kohouta v polovině 17. století. Mince jsou vyražené v rozmezí let 1527 až 1645. Byly zřejmě součástí obětiny a jako magická pomůcka měly chránit objekt.

Mederův dům, který nese název po posledních německých majitelích, stojí v centru města několik století. Jde o jeden z nejstarších žateckých domů. První písemná zmínka se objevuje v městské knize roku 1564, kdy dům vlastnila Regina Bříšková. Dům je ale prokazatelně mnohem starší, což dokazují jeho pozdně gotické základy a tak stavba patří mezi první příklady městského středověkého stavitelství v zemi.

Záchrana měšťanského domu, který byl v havarijním stavu, začala před šesti lety. Nejprve se provedly přípravné práce včetně archeologického průzkumu, samotné stavební práce byly zahájeny dva roky na to. Stály téměř 21 milionů korun. Z většiny byly financovány z evropských dotací z programu Integrovaného regionálního operační programu na záchranu památek, na menší část nákladů přispěli místní podnikatelé.

Obnovu domu v srdci památkové zóny chválí také vedení města. "Spolek pro obnovu Mederova domu převedl něco, co by mohlo jít příkladem. Obnovit památku, která byla před jasným zánikem, při setrvání pouze obvodového zdiva, se podařilo dokonale," řekl místostarosta města Jaroslav Špička (BEZPP). Uvedl, že by dům mohl do města přilákat další turisty.