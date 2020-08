V Žatci se otevřelo Muzeum pivovarnictví Žatecka

V Žatci se 12. srpna 2020 otevřelo pro veřejnost Muzeum pivovarnictví Žatecka. Nabízí pohled do historie zaniklých i existujících pivovarů ve chmelařském regionu. Muzeum vzniklo v zachráněném měšťanském domě v těsném sousedství Žateckého pivovaru.

Žatec - V Žatci se dnes veřejnosti otevřelo Muzeum pivovarnictví Žatecka. Nabízí pohled do historie zaniklých i existujících pivovarů ve chmelařském regionu. Muzeum vzniklo v zachráněném měšťanském domě v těsném sousedství Žateckého pivovaru. Lidé si tu mohou prohlédnout středověký portál a dozvědět se zajímavosti o vaření piva.

"Snažíme se vysvětlit lidem, že to není jen tak pivo uvařit, vyrobit, že to není jen zrzavá voda, která se pije ve velkém. Je to součást naší kultury," řekl ČTK obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík.

Památkově chráněná budova byla před zahájením prací v téměř havarijním stavu. "Chyběla velká většina konstrukcí, hodně věcí se dělalo znovu, proto sem mohla soudobá architektura vstoupit trochu razantnějším způsobem, než to bývá u jiných kulturních památek," řekla ČTK Lucie Radová z Národního památkového ústavu. Nejstarší částí objektu je středověký portál.

Fotografie jednotlivých pivovarů v muzeu doplňují informace k jejich historii. Dohledat se podařilo údaje například k pivovarům v Podbořanech, Měcholupech, Prunéřově nebo Jirkově. Poctou sládkům je čestná tabule s jejich medailonky. O způsobu vaření piva se lidé dozví z několika filmů.

Čepovat pivo se v muzeu nebude. "Nicméně máme připravené spojení prohlídkové trasy pivovaru s muzeem a její součástí je degustace," uvedl Vincík. O prohlídky je právě v létě největší zájem. "Úbytek návštěvníků kvůli současné situaci je trochu znát, ale týdně i tak uděláme tři až čtyři prohlídky," řekl obchodní ředitel.

K českému zlatu, jak se přezdívá chmelu, i vaření piva najdou lidé zajímavosti i na dalších místech v Žatci, jako je Chrám Chmele a piva či Chmelařské muzeum. Vystoupat mohou na chmelový maják nebo na bývalou vodárenskou věž, kterou před lety opravil ve svém areálu místní pivovar.

Město se svými památkami spojenými s pěstováním chmele usiluje o zápis na seznam seznam světového dědictví UNESCO. "Už jsme absolvovali několik misí z UNESCO, kdy přijeli nezávislí hodnotitelé. Vyjádřili vždy nadšení v tom smyslu, že to, co je tady zachovalé k chmelařství, je ojedinělé v celosvětovém měřítku," uvedla Radová.

Nominace se zpracovává několik let a netýká se jen památek, ale i třeba zabezpečení lékařské péče ve městě a podobně. "Doufáme, že letos to dotáhneme do finální verze a příští rok bude nominace předložena," uvedla Radová.