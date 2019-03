Praha - V Česku dnes bylo nezvykle teplo, maxima se šplhala ke 22 stupňům Celsia. Teplotní rekordy pro 23. březen přepsala více než polovina stanic, které měří teplotu 30 a více let. Nejtepleji bylo dnes v Žatci, a to 21,8 stupně Celsia. ČTK to řekl meteorolog František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli se podle meteorologů ochladí, přes Česko bude od severozápadu zvolna postupovat studená fronta.

Teplé počasí dnes podle Šopka panovalo na celém území republiky. Jen o dvě desetiny stupně Celsia méně než v Žatci meteorologové naměřili ve stanici Praha - Karlov. V Dobřichovicích pak teplota vyšplhala na 21,5 stupně, v Komořanech na 21,3 stupně a v Kopistech na Litoměřicku na 21,2 stupně Celsia.

Rekordy padly na zhruba 80 ze 150 stanic, které měří 30 a více let, uvedl meteorolog. V Žatci přepsali rekord z roku 1959, tehdy tam meteorologové naměřili 19,1 stupně Celsia. Také v Karlově dnes stouplo nové maximum o více než dva stupně. Dosavadní rekord, 19,2 stupně Celsia, tam pro dnešní den platil od roku 2012.

Dnešní teplé počasí ale nevydrží, v neděli bude přes Česko od severozápadu zvolna postupovat studená fronta. V posledním březnovém týdnu budou denní teploty v průměru kolem 11 stupňů Celsia a noční kolem nuly. V dalších týdnech se pak postupně oteplí.