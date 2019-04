Praha - V zásilce více než půl tuny kuřecích řízků z Polska do Česka objevila tuzemská Státní veterinární správa (SVS) bakterii salmonelu. Maso se dostalo hlavně do stravovacích zařízení. ČTK to sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Řízky ze zmíněné zásilky již podle něj dodavatel rozvezl odběratelům a maso bylo zpracováno.

Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. SVS ale zatím nemá informace, že by měl někdo po konzumaci masa ze zmíněné zásilky zdravotní problémy. Podle Vorlíčka je při dostatečné tepelné úpravě masa se salmonelou riziko nákazy minimální.

Maso se salmonelou pocházelo od polské firmy Dromico a v Česku ho distribuovala firma Astra maso z Nového Bydžova na Královéhradecku. V Česku bylo maso rozvezeno do pěti zařízení - restaurace Pod Strání v Hradci Králové, jídelny Trefa v Hořicích na Jičínsku, jídelny Kadlec Kolín, řeznictví Vladimír Hrbek v Kolíně a prodejny se stravovací službou Jaroslav Dostál v Chocni na Orlickoústecku.

"Ve většině případů se jedná o stravovací zařízení, kde lze předpokládat, že kuřecí maso prošlo dostatečnou tepelnou úpravou a riziko nákazy spotřebitelů by mělo být minimální," uvedl Vorlíček. Protože však mezi odběrateli bylo i řeznictví, mohou mít lidé maso z dané zásilky třeba ještě doma v mrazáku. "Pokud někdo zakoupené maso zamrazil a má ho v mrazničce, neměl by jej konzumovat a může jej vrátit v místě, kde jej zakoupil," doplnil mluvčí SVS.

Salmonely jsou podle SVS zničeny již při tepelné úpravě nad 70 stupňů Celsia po dobu deseti minut, případně při úpravě při vyšší teplotě po kratší dobu, nebo nižší teplotě po delší dobu. Je ale potřeba dát pozor také na riziko takzvané křížové kontaminace potravin, když člověk například použije stejný nůž, prkénko či nádobí na syrové maso a poté třeba na zeleninu.

V poslední době české úřady zaznamenaly několik případů zásilek masa z Polska kontaminovaných salmonelou. Například pražské řeznictví Miloš Křeček KK prodalo zákazníkům 300 kilogramů polského drůbežího masa, ve kterém veterináři objevili škodlivou bakterii. Řeznictví pak ukončilo s dodavatelem masa spolupráci. Do Česka se dostalo také několik desítek kilogramů z jiné zásilky polského drůbežího masa, které pocházelo ze šarže, v níž byla dříve salmonela objevena.

V Česku letos platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu pomalému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy.