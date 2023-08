V září začne příprava rekonstrukce rodného bytu Bedřicha Smetany

Litomyšl (Svitavsko) - Litomyšlská radnice nechá do zahájení hudebního festivalu Smetanova Litomyšl zrekonstruovat rodný byt Bedřicha Smetany v bývalém zámeckém pivovaru. Příští rok uplyne 200 let od skladatelova narození a 140 let od jeho úmrtí. Město v soutěži vybralo dodavatele stavebních prací, osvětlení a ozvučení a nábytku, celkové náklady dosáhnou asi 20 milionů korun, řekl ČTK místostarosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

"Podali jsme žádost o dotaci a čekáme, zda uspějeme. V rozpočtu na to máme připravenou část peněz, zhruba 14 milionů korun. Jako závazek Mistru Smetanovi to chceme stihnout příští rok do zahájení festivalu. V září začneme byt vystěhovávat, uzavře se návštěvníkům kolem poloviny měsíce," uvedl Kašpar.

Po úpravách by se mělo vrátit propojení bytu s prostory bývalého pivovaru, od nichž je nyní zcela oddělen. Na více místech jsou patrné zazděné historické průchody. Byt je přístupný nehistorickým a nepříliš důstojným vstupem přímo z nádvoří před zámkem, což mimo jiné expozici v bytě Smetanových půlí uprostřed trasu, kterou jsou vedeny prohlídky. Nově by bylo možné využít některé prostory pivovaru jako součástí prohlídek Smetanova bytu a byt by naopak mohl být zajímavým doplňkem společenských akcí konaných v pivovaru a přilehlé jízdárně. Vrátit by se měl původní vstup z průchodu do pivovaru.

Expozice bude členěna na dvě tematické části, na hudební dílo a příběh umělcova života. S bytem by se zacházelo podobně jako s jevištěm. První část by návštěvníkům nabídla hudebně-vizuální zážitek, budou v ní zachycena hlavní hudební témata, která skladatel ve své tvorbě sledoval. Ve výběru z oper, symfonických básní, smyčcových kvartetů i tanečních motivů budou koncentrovaně představena Smetanova vrcholná díla. Ve druhé části bytu by je čekal zážitek autentického dobového domácího prostředí umocněný životním příběhem Bedřicha Smetany. V této části by byl skladatel ještě dítětem. Hudební kariéra i nelehký životní příběh spojený mimo jiné s ohluchnutím by jej teprve čekaly.