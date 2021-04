V září by mohly znovu společně jednat česká a slovenská vláda

Praha - V září by se mohlo uskutečnit další společné zasedání české a slovenské vlády, řekl po dnešním jednání se slovenským premiérem Eduardem Hegerem český předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Tradiční setkání v poslední době překazila pandemie covidu-19. Babiš a Heger dnes kromě covidové epidemie hovořili v Praze také o obraně či jaderné energetice.

Heger se stal předsedou slovenské vlády na začátku dubna. Ve funkci nahradil Igora Matoviče, který podal po téměř měsíc trvající vládní krizi demisi a nyní je ministrem financí. Babiš ocenil, že dodržel tradici a na první zahraniční cestu vyrazil do Prahy. "Svědčí to o našich vynikajících vztazích, které máme historicky," uvedl Babiš.

ČR a Slovensko loni plánovaly společné zasedání ve Slovenském ráji, koncem roku 2019 zasedaly ve Valticích na Břeclavsku. "V minulosti jsme společná zasedání měli, bohužel to pandemie překazila, ale je tu naděje, a já doufám, že to tak bude, že bychom mohli v září společné zasedání realizovat," uvedl Babiš. Řekl, že jde vždy o skvělá setkání.

Heger uvedl, že země jsou důležitými partnery a mají bohatou společnou historii. Klíčovým tématem byla pandemie covidu-19. "Víme, že boj zdaleka není vyhraný, velkou roli sehrává vakcinace," řekl. Oznámil poté, že Slovensko daruje Česku 10.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od společnosti Moderna. Premiéři hovořili i o spolupráci ve V4 či Evropské unii. Probírali obrannou spolupráci a jadernou energetiku.

Babiš: ČR se snaží vyjednat Sputnik V, aby byla připravena po schválení EMA

Česká republika se snaží vyjednat množství ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V, aby byla připravena na dodávky, pokud ji Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválí. Na tiskové konferenci po jednání s Hegerem to řekl Babiš. Eviduje poptávku některých firem i občanů.

Babiš zopakoval, že Česko má nabídku od Ruska na nákup 300.000 dávek vakcíny Sputnik V okamžitě a každý měsíc pak dalších 150.000 dávek. "Snažíme se vyjednat množství Sputniku, abychom byli připraveni na dodávky v momentě, kdy ho EMA schválí. Na druhou stranu je pravda, že je poptávka firem a občanů se nechat očkovat vakcínou Sputnik," řekl.

"Máme zákon, který státu ani nepovoluje kupovat jiné vakcíny, než které jsme objednali od Evropské komise. Nicméně ministerstvo zdravotnictví se určitě zamyslí nad způsobem, kdy bychom mohli eventuálně vyhovět těmto požadavkům, pokud by nenastalo to schválení," dodal Babiš.

Od dubna do června by mělo do ČR přijít 1,179 milionu dávek vakcíny proti covidu-19 od výrobce Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. Podle Babiše to znamená, že by na konci června mohlo být v Česku naočkováno 5,5 milionu dospělých občanů, zhruba 65 procent, pokud i další výrobci splní své závazky.

Celkem lidé v ČR dostali ke středečnímu večeru téměř 2,28 milionu dávek, ukončené očkování má 796.463 obyvatel a aspoň jednu dávku má víc než 1,48 milionu osob.

Heger dnes také uvedl, že Slovensko České republice daruje 10.000 dávek vakcíny od společnosti Moderna. Už dříve Česku přislíbilo Maďarsko 40.000, Rakousko 30.000 a Slovinsko 10.000 dávek.

Podle médií Česko na začátku dubna kvůli nesouhlasu s kompromisem na rozdělení dodatečných deseti milionů dávek vakcíny v Evropské unii přišlo o 70.000 očkovacích dávek. Opoziční politici to označili za naprosté selhání Babiše.