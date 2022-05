V západní polovině Česka mají být dnešní bouřky velmi silné

Praha - Bouřky, které mají dnes zasáhnout Českou republiku, budou v západní polovině země velmi silné. Vítr při nich může v poryvech dosáhnout rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině. Na východě země budou bouřky o něco slabší, s nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí varování před velmi silnými bouřkami ze tří krajů na severozápadě země na celé Čechy.

Podle meteorologů bude přes Česko postupovat k jihovýchodu studená fronta, před kterou bude proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Dnešní nejvyšší teplota by podle předpovědi měla šplhat až k tropické třicítce.

"V přehřátém vzduchu se začnou v odpoledních hodinách vytvářet silné bouřky provázené nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, kroupami a přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 milimetrů. Bouřková činnost by mohla v podvečer a večer dál zesilovat, ojediněle se nad naším územím vytvoří nebo k nám mohou doputovat bouřky provázené zejména nárazy větru až kolem 90 kilometrů v hodině a kroupami s velikostí kolem dvou centimetrů," uvedli meteorologové. Postupně podle nich bude bouřková činnost ustávat, obyvatelé Česka by nicméně měli se zvýšenými nárazy větru počítat až do sobotního rána.

Vzhledem k očekávaným bouřkám meteorologové upozorňují na to, že přívalový déšť může rozvodnit menší toky a zatopit níže položená místa a vítr může lámat větve a stromy. Podle nich tak lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice nebo problémy v dopravě.