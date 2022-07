V západní polovině Česka hrozí dnes večer a v noci silné bouřky

Praha - Převážně v západní polovině Česka hrozí dnes večer silné bouřky, výstraha před nimi platí od 20:00 do úterních 03:00. Doprovázet je budou nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu a kroupy. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Dál také trvá do odvolání upozornění před rizikem vzniku a šíření požárů a varování před vysokými teplotami. Dnes mohou na celém území překročit 31 stupňů Celsia, v částech Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje pak i 34 stupňů Celsia.

"V pondělí večer a v noci na úterý budou od západu postupovat přes naše území přeháňky a bouřky, v Čechách místy s nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami. Bouřky budou během noci slábnout a od západu přecházet do trvalejšího deště," uvedli meteorologové. Jejich varování před silnými bouřkami platí pro Prahu, celý Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj.

Přívalový déšť může ojediněle rozvodnit malé toky, zatopit podchody či podjezdy a nárazy větru lámat větve stromů, upozorňují meteorologové. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Při řízení vozidla v bouřce doporučují snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Postup bouřek lze sledovat na webu ČHMÚ nebo v aplikaci mobilního telefonu.

V Česku se naposledy silnější bouřky vyskytly v sobotu, silné byly zejména v části středních Čech a v Praze. Kvůli bouřce byl zhruba na půl hodiny pozastaven provoz na pražském letišti a v Praze 5 spadl strom. V Horoměřicích u Prahy museli kvůli bouřce a silnému přívalovému dešti předčasně ukončit tradiční pouť na nádvoří zámku.