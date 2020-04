V zámku ve Valči připravují netradiční výstavu Braunových soch

Valeč (Karlovarsko) - V zámku ve Valči na Karlovarsku připravují expozici soch z dílny předního barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Celkem 28 originálů cenných soch je umístěno v historickém objektu bývalé kovárny. Výstava bude podle kastelána zámku Tomáše Petra netradiční, sochy budou doplněny světelnými a zvukovými efekty.

Fotogalerie

"Tradičně se lapidária soch dělají tak, že je to nějaký větší prostor, kde jsou sochy na podstavcích, nasvícené běžným způsobem a jsou většinou posazené lineárně v řadě," řekl Petr. "V této expozici budou barevná scénická světla, která lze programovat do jakékoli intenzity a odstínu. Osvětlení se bude uzpůsobovat návštěvníkům a společně s hudbou budou působit na jejich pocity," dodal. Návštěvníci výstavy budou moci světla také sami ovládat. Do budoucna organizátoři plánují v prostoru kovárny i komentované prohlídky či videomapping.

Na přípravě zámek spolupracoval s Fakultou umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Na expozici se podílelo okolo 10 studentů i učitelů, kteří připravovali osvětlení, ozvučení i samotné prostory. "Při přípravách byla využita osvětlení podobná pro různá show nebo koncerty, nejsou to typická světla pro muzejní expozice. Hudba bude založena na kompozici barokních umělců a bude přecházet až do současných moderních elektronických zvuků," řekl organizátor Jan Morávek.

Stará kovárna, kde jsou sochy umístěné, byla před lety staticky zajištěna a byla opravena střecha, jinak je ale objekt v původním stavu. Při přípravě expozice byly provedeny pouze drobné úpravy. Prostory jsou bez oken, podle kastelána tak lépe vynikne umělé nasvícení.

Sochy postav řecké mytologie vytvořil Braun pro Valeč kolem roku 1735. V zámeckém parku ve Valči jsou vystaveny kopie většiny soch. Kopie čtyř z 28 uměleckých děl ale nebyly vůbec zhotoveny a dalších sedm kopií někdo před lety ze zámeckého parku odcizil. Po ničivém požáru zámku v roce 1976 se originály soch přemístily do kláštera v Kladrubech na Tachovsku, odkud se letos do Valče vrátily.