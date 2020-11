V záložní nemocnici na výstavišti v Brně je už veškeré vybavení

Brno - Do záložní nemocnice, která vznikla v pavilonu G2 brněnského výstaviště, dopoledne dovezla nákladní auta posledních 137 postelí. Zařízení jich tak má celkem 302 a od pondělí může začít fungovat, řekla ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Kromě pokračující montáže a rozvážení postelí do jednotlivých kójí dnes pokračovaly na výstavišti i další práce. "Bylo potřeba zapojit všechny přístroje, a to nejen ty lékařské, ale i IT techniku a vyzkoušet jejich fungování. V nemocnici bude k dispozici 40 lůžek s kyslíkem, k nim byly rozvezeny lahve s kyslíkem a připraveny k použití," uvedla Plachá.

Na přípravě nemocnice se kromě dobrovolníků podíleli také dobrovolní i profesionální hasiči. Navezený je už veškerý materiál a vybavení, od pondělí může začít nemocnice sloužit.

V záložní nemocnici bude působit Emergency Medical Team Fakultní nemocnice Brno, který pomáhá ve světě při katastrofách. Má šest lékařů a 18 sester. Pomáhat mu budou dobrovolníci. V takovém složení dokáže personál nemocnice zajistit péči asi o 100 pacientů v doléčovací fázi onemocnění covid-19. Pokud by počet pacientů vzrostl, požádali by zástupci nemocnice o pomoc speciální týmy ze zahraničí.

Na jihu Moravy je v nemocnicích podle údajů hygieniků v současnosti hospitalizováno přes 1000 pacientů s koronavirem, část z nich je ale bepříznaková nebo mají pouze lehký průběh nemoci. Aktuálně je v kraji 16.862 lidí s pozitivním testem.