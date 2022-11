V zahraničí letos v létě zahynul rekordní počet českých turistů

Praha - V letošní letní turistické sezoně zahynulo v zahraničí 139 Čechů, dosud nejvyšší počet. Obětí trestných činů se v cizině stalo 330 občanů České republiky. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělilo ministerstvo zahraničí (MZV). Letní turistická sezona podle úřadu ukázala, že se Češi vracejí k cestování v míře jako před covidem.

Chorvatsko podle statistik MZV navštívilo letos do konce září přes 870.000 Čechů. Oproti stejnému období minulého roku to bylo zhruba o pětinu víc. Přibližně na dvojnásobek stoupl zájem českých turistů o Řecko, kam vyjelo 450.000 návštěvníků. "Kromě tradičně oblíbených destinací jako Španělsko, Itálie, Egypt, Turecko nebo Bulharsko v posledních letech roste zájem také o Polsko, které láká kromě dovolených také na nákupy," uvádí MZV.

O zvýšeném zájmu Čechů o cestování svědčí i to, že se počty konzulárních úkonů v letní sezoně letošního roku prakticky vyrovnaly předcovidovému roku 2019. Zastupitelské úřady v zahraničí vystavily 1266 náhradních cestovních dokladů, řešily situaci 288 zadržených českých občanů a 330 případů, kdy se Češi stali obětí trestné činnosti.

"Smutnou statistikou je 139 úmrtí, jejichž počet byl bohužel rekordní," informovalo dnes dále ministerstvo. Více než 90 Čechů muselo být podle MZV v zahraničí hospitalizováno.

Podle resortu se osvědčila dobrovolná registrace českých občanů cestujících do zahraničí. Registrační systém Drozd používali cestovatelé nejvíce při výpravách do Řecka, kam se před cestou nahlásilo 4149 lidí. Následovaly Turecko, Chorvatsko, Egypt, Itálie, Španělsko, Tunisko, ale i Spojené státy americké, Rakousko nebo Bulharsko. Od ledna do října letošního roku bylo systémem Drozd rozesláno kolem 7000 SMS a 19.000 e-mailů.

Zvýšenému zájmu Čechů o letní dovolené v zahraničí vyšlo ministerstvo vstříc zřízením konzulárních jednatelství v Barceloně, Burgasu, Rijece a Splitu. "Ukázalo se, že fyzická přítomnost našich kolegů je pro zvládnutí konzulárního náporu v turisticky exponovaných lokalitách stěžejní," uvedl náměstek MZV pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek.

V turisticky exponovaných destinacích, jako jsou například Bulharsko a Chorvatsko, zároveň pomáhali vyslaní čeští policisté. Ti se podíleli zejména na přímém kontaktu s místními policejními úřady.