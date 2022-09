V žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo byla podle posuzovatelky řada nesrovnalostí

Praha - V žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo byla řada nesrovnalostí a nejasností, řekla dnes u pražského městského soudu Ivana Havlíková, která pro Regionální operačním program (ROP) Střední Čechy žádost posuzovala. Kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu areálu čelí obžalobě expremiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Soud bude pokračovat ve čtvrtek, kdy by měl vyslechnout finanční ředitelku Agrofertu Petru Procházkovou. Babiš, který se dnes z jednání omluvil, by se měl ve čtvrtek zúčastnit dopolední části programu.

Cílem expertních posudků podle Havlíkové nebylo projekt vyloučit z procesu udělení dotace, nýbrž mu pomoci nedostatky napravit. Nestandardní v případu Čapího hnízda podle Havlíkové bylo například to, že firma Imoba, která Farmě Čapí hnízdo pronajímala pozemky pro stavbu areálu, byla nositelem stavebního povolení.

Obvyklé podle Havlíkové nebylo ani to, že se připomínky z posudku řešily i s vedením úřadu. O spojitosti Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem se podle Havlíkové vědělo. Žena soudu řekla, že ještě před žádostí například viděla v médiích rozhovor o Čapím hnízdě s Babišovou nynější manželkou Monikou, údajně šlo o plán objekt využívat jako chalupu. V rámci projektu byl podle ní naplánován i objekt pro soukromé bydlení.

Podle Nagyové expertka v posudku rozporovala i věci, které už měla s ROP "vykomunikované". Řekla také, že o obsahu posudku se dozvěděla až poté, co byla obviněna. Babišův obhájce Eduard Bruna po jednání výpověď Havlíkové zpochybnil. "On to vlastně posudek nebyl, bylo to expertní stanovisko, to je nezávazné, mělo celou řadu nedotažených otázek. Aby někdo postavil skutkový závěr na tomto, to nepůjde," řekl novinářům Bruna. Expertní posudky navíc podle Bruny kritizovaly pouze segmenty projektu, ne celý záměr.

Karel Mojžišík, který posuzoval životaschopnost projektu, ve výpovědi uvedl, že udělení dotace nedoporučil. Mojžišík před soudem vypověděl, že na poradě zpracovatelů bylo expertům řečeno, aby na tento konkrétní projekt "byli hodní". Nevzpomněl si však, od koho požadavek zazněl. Jinak žádný nátlak nezaznamenal a požadavkem se podle svých slov neřídil. Na dotaz, zda situaci zpětně hodnotí tak, že byl zájem, aby projekt prošel, odpověděl Mojžišík, že ano.

Další svědek, člen představenstva Agrofertu Jiří Haspeklo popsal, že byl informován o prodeji společnosti Babišově rodině. Nikdy však údajně neslyšel, že by mělo jít o Babišův soukromý projekt.

Obžaloba tvrdí, že někdejší předseda vlády svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci na stavbu kongresového areálu podala místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Nagyová.