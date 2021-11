V zachráněné kapli v Ústí se na fotkách představují zničené německé hroby

Ústí nad Labem - V zachráněné secesní kapli na ústeckém hřbitově v Krásném Březně jsou vystaveny fotografie německých hrobů ze hřbitovů v Ústeckém a Karlovarském kraji. V předvečer Památky zesnulých výstavu zahájily autorky projektu, jehož cílem bylo zmapovat současný stav německých hrobů na severozápadě Čech.

V roce 1921 žily podle sčítání lidu v českých zemích téměř tři miliony Němců, z nichž většina byla po druhé světové válce odsunuta. Po nich zůstalo podle Shromáždění německých spolků v České republice zhruba milion hrobů. "My jsme navštívily 50 hřbitovů, viděly jsme asi 15.000 hrobů. Překvapila nás velká rozmanitost jejich stavu," řekla ČTK Lucie Römer. Na fotkách, které pořídila Michaela Danelová, jsou vidět zpustošené hřbitovy s povalenými pomníky, otevřené hrobky s lebkami, poházenými kostmi. "To opravdu není pietní," poznamenala Römer. Na druhou stranu jsou podle ní hřbitovy, kde se obec či nadšenci starají o německé hroby.

Fotky vznikaly v minulém roce. Vernisáž v kapli se plánovala na Dušičky 2020. Zabránila tomu epidemická situace. "Jsem ráda, že se to letos povedlo. Příběh zachráněné kaple se do příběhu hrobů významných německých myslitelů, vědců, zakladatelů měst, továren výborně hodí," uvedla Römer. Podle ní nyní dožívají materiály, z nichž hrobky jsou, a zároveň řídne německá menšina, která žije v Čechách. Péči o německé hroby přebírají obce nebo Češi. Výstava potrvá do 30. ledna 2022, kaple bude přístupná v otevíracích hodinách hřbitova.

Secesní kaple na krásnobřezenském hřbitově z roku 1903 byla desítky let v žalostném stavu a původně ji město chtělo zdemolovat. V roce 2008 se historikům podařilo přesvědčit tehdejší vedení města, aby od demolice ustoupilo. Rekonstruce začala ale až o deset let později, skončila loni.