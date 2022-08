V záchranářském kamionu ošetřují nejčastěji bodnutí hmyzem

Hřensko (Děčínsko) - Záchranáři z Prahy, kteří minulou středu dorazili do Hřenska s modulem pro hromadná neštěstí Golem a terénní čtyřkolkou, nejčastěji ošetřují pacienty s alergickou reakcí po bodnutí hmyzem. O zraněné se starají čtyři zdravotníci. Novinářům to dnes řekl vedoucí odřadu pražské záchranné služby Ondřej Šedivka.

"Neošetřujeme tady jen zranění, ale celé široké spektrum zdravotních obtíží, které může potkat jak zasahující, tak ty, kteří zde pracují, například zaměstnance národního parku," uvedl Šedivka. Do dnešního odpoledne se při zásahu zranilo 58 hasičů, dnes zatím dva. Šedivka řekl, že záchranáři vyjíždí do terénu, kam je dopraví terénní čtyřkolka s ambulantní nástavbou s plným zdravotnickým vybavením včetně přístrojů. "Jsme schopni transportovat zraněného v leže za doprovodu záchranáře vzadu v nástavbě a stáhnout ho sem do modulu Golem, kdy následně probíhá součinnost ze záchrannou službou Ústeckého kraje," popsal Šedivka.

Kvůli rentgenu nebo dalším vyšetřením, převáží krajští záchranáři pacienty do nemocnice. "Nejčastěji vozíme hasiče na chirurgii," řekl ke spolupráci s pražskými kolegy mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník. Nejzávažnější zranění utrpěl hasič, který spadl ze skály.

Záchranáři se také připravili na vysoké teploty, při kterých mohou někteří lidé kolabovat, časté jsou i dehydratace. "Modul sám o sobě je vychlazen na konstantní teplotu, aby to bylo příjemné i pro pacienty, kteří zde zůstávají. Zvýšili jsme objem roztoků ve výjezdovém prostředku, zvýšili jsme objem chlazených nápojů a vozí i rehydratační roztoky," řekl Šedivka.

Kamion má obou stranách tzv. krovky, které se rozevřou. "Každá krovka pojem až šest pacientů, každý pacient má svou přípojku kyslíku a zdroj elektrické energie," doplnil vedoucí. Prostory pro pacienty se nachází pod jedním ze dvou křídel, podle potřeby lze zázemí upravit. Pro pacienty jsou připravená lehátka, záchranáři jim mohou podat infuzi a také je napojit na přístroje. K dispozici mají i celou řadu zdravotního materiálu a léků. Zásobování vyřizuje určený logistik, kterému posádka hlásí, co je aktuálně potřeba doplnit. V případě potřeby lze zásobování podle Šedivky vyřídit také přes místní záchrannou službu. Druhá krovka slouží jako zázemí jak pro zasahující, tak pro členy posádky Golemu.

Záchranářský kamion byl na několikadenním výjezdu například minulý rok na jižní Moravě, kterou zasáhlo tornádo. Golem tam setrval devět dnů. Šedivka ale upozornil, že modul je světový unikát. "Je unikátní svou koncepcí. Kombinuje prostor pro ošetřování, řízení zásahu, dispečerské pracoviště, technické zázemí a sociální zázemí," řekl ke kamionu Šedivka. Kamion byl vyroben před 16 lety českou firmou na základě požadavku záchranné služby hlavního města Praha.