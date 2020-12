V vyšších polohách hradeckého kraje na silnicích místy sníh

Hradec Králové - Na silnicích ve vyšších polohách Krkonoš a Orlických hor v Královéhradeckém kraji leží místy ujetá vrstva sněhu. Jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zvláště opatrní by měli být řidiči na silnici II/252 na Pomezní Boudy na Trutnovsku a v okolí Šerlichu na Rychnovsku. V hradeckém kraji bylo ráno většinou polojasno, beze srážek, teploty od plus jednoho do plus sedmi stupňů nad nulou a silný vítr, vyplynulo z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

V Královéhradeckém kraji by mělo být během dne oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi plus šesti až devíti stupni Celsia, na horách do plus pěti stupňů. Vítr bude čerstvý jihovýchodní místy v nárazech může dosahovat rychlosti 70 kilometrů v hodině, na hřebenech Krkonoš až kolem 110 km/h.