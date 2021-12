V užším výběru před nominacemi na Oscara bude i Zátopek, předpovídá Variety

Los Angeles - Americká filmová akademie v úterý oznámí užší výběr pro nominace v deseti kategoriích Oscarů za letošní rok, včetně té pro zahraniční filmy. Podle předpovědi webu Variety se do výběru dostane i drama Zátopek českého režiséra Davida Ondříčka. Samotné nominace budou ohlášeny 8. února.

Redakce Variety v kategorii nejlepší zahraniční celovečerní film na seznam 15 možných kandidátů zařadila kromě českého filmu také zástupce jihoamerické či severské kinematografie. "Je zde asi osm filmů, které se zdají být silné a které směřují do užšího výběru, a to ty z Finska, Japonska, Dánska, Itálie, Íránu, Mexika, Francie a Norska. Zbytek bude podmíněný tím, kolik filmů před hlasováním zhlédli ti členové (akademie), kteří se do něj přihlásili," komentuje web.

Zátopek, který měl slavnostní premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, se v posledních týdnech několikrát promítal v Los Angeles a New Yorku. To, že se bude snímek ucházet o Oscara, oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) v říjnu.

Ondříčkovo dílo přibližuje osobnost nejslavnějšího českého atleta a čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka a vypráví také o jeho vztahu se ženou Danou, s níž byl až do své smrti v roce 2000. Film rámuje příjezd australského rekordmana Rona Clarka do Prahy v roce 1968, aby navštívil legendárního československého běžce, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života.

Kromě toho, zda se Zátopek dostane na užší seznam kandidátů na Oscara, bude v úterý situace jasnější ještě v dalších devíti kategoriích. Oznámeny budou mimo jiné patnáctky nejlepších dokumentárních filmů či písní složených pro filmy. Finální vyhlášení vítězů je v letošním oscarovém ročníku naplánované na 27. března.