V úvodním novoročním kole extraligy dojde na východočeské derby

Praha - Východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je hlavním tahákem nedělního 32. kola hokejové extraligy, které bude prvním v roce 2021. Kompletní program nabídne vedle jiného souboj druhé Sparty s Libercem, třetí Mladá Boleslav přivítá Zlín. Vedoucí Třinec se představí na ledě čtvrté Plzně.

Hokejisté šestého Hradce Králové mají na rivala z Pardubic k dobru už jen pět bodů. "Rozhodně bychom na tom chtěli být lépe, to myslím jak bodově, tak herně, protože je v naší hře spousta věcí, které nejsou optimální. Buďme ale nohama na zemi, klidně jsme se mohli plácat někde dole, což bychom také nechtěli. Musíme vyhrávat, abychom byli co nejvýše a v co nejlepší výchozí pozici do play off, kde se teprve rozhoduje," uvedl v rozhovoru pro klubový web kapitán Radek Smoleňák.

Pardubičtí vyhráli už osmkrát za sebou a během úspěšné série ztratili jediný bod. V posledních třech zápasech nastříleli pokaždé pět branek. "Teď proměňujeme šance, to byl náš průšvih na začátku sezony," pochvaloval si útočník Jan Mandát. V posledních pěti vzájemných zápasech vyhrál vždy tým, který byl v pozici hosta, pokaždé navíc v základní době.

Sparta ve středu v Pardubicích ztratila podruhé za poslední tři utkání výrazný náskok. Přes vedení 3:0 prohráli Pražané 4:5. "V kabině jsme si k tomu něco řekli, každý si musí porážku v hlavě přebrat sám. Zápasů bude ještě spoustu. Výpadků se ale musíme nadobro zbavit, nejlépe už v příštím utkání. Musíme se tomu příště vyvarovat. Poučit se. Ale zároveň se tím nesvazovat. Jedeme dál," nabádal útočník Vladimír Sobotka.

Liberec po čtyřzápasové vítězné šňůře klopýtl minule doma s Mladou Boleslaví (0:2). "Bez vstřelené branky se bohužel nedá vyhrát," uvedl liberecký bek Ronald Knot.

Mladá Boleslav zlomila liberecké prokletí, když v posledním vystoupení v roce 2020 zvítězili hráči Bruslařského klubu nad Bílými Tygry 2:0 a pod Ještědem se radovali poprvé od poloviny listopadu 2010. Nyní se jim do cesty postaví Zlín. "Jako tým se vezeme na vlně, musíme ale být i nadále pokorní. Chceme vystupovat jako parta, která na ledě táhne za jeden provaz za jakéhokoliv stavu. Obětujeme se jeden za druhého a dokážeme hrát s kýmkoliv," uvedl brankář Jan Růžička.

Zlín by rád navázal na předvánoční vítězství 3:2 v prodloužení v Mladé Boleslavi. Od té doby ale Berani čtyřikrát prohráli a získali jen bod za porážku v prodloužení s Třincem. "V tomto duelu jsme po delší době podali kolektivní výkon a sahali jsme i po dvou bodech, na to bychom chtěli navázat," řekl trenér Robert Svoboda.

Pokud si Kometa něco o novoroční půlnoci přála na nejbližší dny, pak to byla stabilizace výkonů. Mezi svátky nejprve Brno rozstřílelo České Budějovice, ale pak nedalo gól v Mladé Boleslavi, načež poprvé v sezoně neinkasovalo s Vítkovicemi. V prvním zápase roku je čekají rozjeté Karlovy Vary. "Zapracovali jsme na disciplíně a nese to ovoce, chceme v tom pokračovat," řekl asistent trenéra Jan Zachrla. Poprvé by se měla v dresu Komety představit nová posila Petr Zámorský.

Karlovarští bodovali čtyřikrát v řadě, z toho třikrát vyhráli. "Výsledkově nemůžeme být nespokojení. Bodujeme, v tabulce jsme vysoko, takže rozhodně spokojenost. Program je velmi nabitý a my víme, že nesmíme polevit, což je velmi svazující," prohlásil obránce Dominik Graňák.

Plzeň prožívá slabší období. Indiáni ztratili šest z posledních sedmi utkání. Na následujících šest zápasů navíc přišli o zkušeného centra Kracíka, který byl dodatečně potrestán za seknutí rozhodčího hokejkou.

Ani soupeř z Třince ale není v optimálním rozpoložení. Oceláři vyhráli za posledních pět utkání jednou. "Začátek jsme měli suprový, bohužel přišel menší útlum v posledních zápasech. Nemohli jsme hrát, jak bychom chtěli, nebo spíš nám to nešlo. Zase jsme se vrátili k poctivé hře, z toho pak budou přicházet i pěkné branky. Teď se hlavně musíme soustředit na poctivou hru v obraně a hrát důrazně," uvedl útočník Erik Hrňa.

Poslední České Budějovice už díky úspěšně zvládnutému prodloužení proti Plzni netíží série pěti porážek bez bodového zisku. Na výhru za tři body ale nadále čekají od konce listopadu. Další pokus budou mít proti Vítkovicím.

Ostravané se v posledních zápasech trápili s koncovkou, i proto si za poslední dvě utkání nepřipsali ani bod. "V posledních třech zápasech jsme vstřelili jen tři branky, což je velice slabé. Trápí nás koncovka, zakončení, produktivita hráčů, malý tlak do brány i využití přesilovek. Co s tím? Trénovat, pracovat na tom každý den, neustále. Donutit hráče chodit více do předbrankového prostoru, kde to sice bolí, třeba z toho nebudou hezké góly, ale někde to tam dorazíme, dokopeme," uvedl kouč Miloš Holaň.

Soubojem tabulkových sousedů bude duel jedenáctého Litvínova s desátou Olomoucí. Severočeši ztrácejí na Hanáky dva body. Se starým rokem se rozloučili výhrou v prodloužení v podkrušnohorském derby v Karlových Varech. "Výsledek by nás mohl nakopnout, tak uvidíme, jak budeme hrát v novém roce. Takhle bychom měli hrát pořád, každý zápas a celých 60 minut," prohlásil litvínovský útočník František Lukeš.

Statistické údaje před nedělními zápasy 32. kola hokejové Tipsport extraligy: Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Vítkovice Ridera (12.). Začátek zápasu: 15:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 7:0. Nejproduktivnější hráči: Pavel Pýcha 25 zápasů/19 bodů (6 branek + 13 asistencí) - Dominik Lakatoš 23/17 (13+4). Statistiky brankářů: Jiří Patera průměr 3,44 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 88,97 procenta a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 4,05 a 86,26, Jan Strmeň 1,62 a 91,89 - Miroslav Svoboda 3,03 a 89,94, Daniel Dolejš 2,55, 92,78 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Nováček Motor ve středu doma porazil Plzeň 4:3 v prodloužení a zabral po pěti zápasech bez bodu. - České Budějovice na vlastním ledě vyhrály jen dva ze 13 utkání v sezoně a na plný bodový zisk v Budvar Aréně stále čekají. - Ostravané dvakrát za sebou nebodovali a prohráli 11 z uplynulých 14 zápasů. - Vítkovice venku prohrály devět z uplynulých deseti zápasů. - Obránce Lukáš Doudera z Vítkovic v neděli oslaví 23. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (6.) - HC Dynamo Pardubice (8.). Začátek zápasu: 16:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 22/23 (10+13) - Anthony Camara 19/17 (7+10). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,43 a 90,71, Štěpán Lukeš 1,98, 92,31 a jednou udržel čisté konto - Pavel Kantor 2,54 a 90,71, Milan Klouček 6,63 a 80,91. Zajímavosti: - Mountfield prohrál tři z posledních pěti zápasů, ale bodoval čtyřikrát za sebou. - Hradec Králové třikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. - Dynamo vyhrálo osmkrát v řadě a ztratilo jediný bod, venku zvítězilo čtyřikrát za sebou. - Posledních pět východočeských derby vyhrál vždy hostující celek - třikrát Pardubice a dvakrát Hradec Králové. Domácí se radovali naposledy loni 8. března, kdy Dynamo zvítězilo 4:2. HC Sparta Praha (2.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 16:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 27/28 (13+15) - Michal Birner 25/24 (6+18). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,27, 91,36 a dvakrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,32 a 89,91 - Petr Kváča 2,25 a 91,88, Jaroslav Pavelka 2,45, 89,47 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta doma pětkrát za sebou vyhrála při skóre 27:5 a neztratila ani bod. - Pražané po sérii šesti vítězství prohráli dva z posledních tři duelů. - Bílí Tygři po sérii čtyř vítězství podlehli ve středu doma Mladé Boleslavi 0:2. - Liberec venku po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrál. - Bílí Tygři vyhráli pět z posledních šesti vzájemných zápasů. BK Mladá Boleslav (3.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 16:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl. 7:3. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 25/28 (16+12) - Antonín Honejsek 25/19 (6+13). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,07, 91,86 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,67 a 89,43 - Libor Kašík 3,29, 91,18 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,99 a 90,95. Zajímavosti: - Bruslařský klub vyhrál čtyřikrát za sebou a bodoval sedmkrát v řadě, přičemž jen jednou z toho prohrál. - Mladá Boleslav doma bodovala sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrála. - Zlín čtyřikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. Vyhrál jen dva z uplynulých sedmi duelů. - Mladá Boleslav třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. HC Verva Litvínov (11.) - HC Olomouc (10.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Patrik Zdráhal 24/14 (7+7) - Jan Káňa II 25/15 (9+6). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,36, 91,56 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72, Šimon Zajíček 3,64 a 75,00 - Branislav Konrád 2,71, 91,56 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,25 a 90,27. Zajímavosti: - Litvínov čeká sedm zápasů na plný bodový zisk. Během nich dvakrát vyhrál v prodloužení, dvakrát prohrál v nastavení a třikrát vyšel naprázdno. - Verva doma prohrála tři z posledních čtyř zápasů, ale jen v jednom z nich nebodovala. - Olomouc venku vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Hanáci prohráli tři z uplynulých čtyř utkání. - Olomouc bodovala ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrála. - Slovenský útočník František Gerhát z Litvínova může sehrát 500. zápas v české extralize. - Olomoucký útočník Jan Káňa v pondělí oslaví 29. narozeniny. - Litvínovskému útočníkovi Františku Lukešovi chybí dva góly ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. Osmatřicetiletý Lukeš se může stát 70. členem. Na kontě má 245 gólů v extralize a tři v národním týmu. HC Kometa Brno (9.) - HC Energie Karlovy Vary (5.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 19/22 (11+11) - David Kaše 22/22 (5+17). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39, Karel Vejmelka 2,78, 91,33 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,66, 91,72 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,20 a 87,88. Zajímavosti: - Kometa bodovala v pěti z uplynulých šesti duelů a z toho čtyřikrát vyhrála. - Energie bodovala čtyřikrát za sebou a z toho třikrát zvítězila. - Karlovy Vary vyhrály venku v této sezoně 10 z 12 zápasů. - Energie vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. HC Škoda Plzeň (4.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 26/33 (11+22) - Martin Růžička 25/39 (11+28). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,47 a 91,27, Dominik Pavlát 1,75, 94,40 a jednou udržel čisté konto - Jakub Štěpánek 2,12, 91,10 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,53 a 92,98. Zajímavosti: - Plzeň bude hostit Třinec i v pondělí v dohrávce 6. kola. - Škoda sice bodovala třikrát za sebou, ale prohrála šest z posledních sedmi zápasů. - Třinec ve středu zabral po čtyřech porážkách a vyhrál ve Zlíně 3:2 v prodloužení. Na plný zisk čeká pět utkání. - Plzeň porazila doma Třinec třikrát za sebou. - Obránce Milan Doudera z Třince dnes slaví 28. narozeniny. - Obránci Vojtěchu Budíkovi z Plzně vypršel čtyřzápasový trest za faul na zlínského útočníka Zdeňka Okála a může nastoupit ke 100. utkání v extralize. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík si začne odpykávat šestizápasový trest za seknutí čárového rozhodčího Vladimíra Rožánka ve středečním utkání v Českých Budějovicích. Další program: Pondělí 4. ledna - dohrávka 6. kola: 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (1:3; O2 TV Sport).