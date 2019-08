V úvodních trénincích v Brně předčil Salač zkušenějšího Kornfeila

Brno - V úvodních trénincích na motocyklovou Velkou cenu České republiky předčil v třídě Moto3 Filip Salač svého zkušenějšího týmového kolegu Jakuba Kornfeila, jenž v Brně obhajuje loňské třetí místo. Sedmnáctiletý Salač dnes na Masarykově okruhu zajel čtrnáctý čas, o devět let starší Kornfeil byl osmnáctý.

Salač na rozdíl od Kornfeila dokázal v druhém tréninku vylepšit dopolední čas a ztratil 888 tisícin na nejrychlejšího Gabriela Rodriga z Argentiny. Čtrnácté místo v kombinaci tří tréninkových časů jako poslední zajišťuje přímý postup do druhé části kvalifikace.

Kornfeil za Salačem zaostal jen 139 tisícin, ale v tradičně vyrovnaném poli nejslabší třídy to stačilo až na 18. příčku. Pokud by se v sobotním třetím tréninku neprobojoval mezi nejlepších čtrnáct, musel by do úvodní kvalifikace, z níž postoupí do druhé části pouze čtyři nejrychlejší.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 19 závodů):

Moto3: 1. Dalla Porta (It./Honda) 125, 2. Canet (Šp./KTM) 123, 3. Antonelli (It./Honda) 87, 4. Ramírez (Šp./Honda) 78, 5. Arbolino (It./Honda) 77, 6. McPhee (Brit./Honda) 68, ...9. Kornfeil 52, 25. Salač (oba ČR/KTM) 6.

Moto2: 1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 136, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) 128, 3. A. Fernández (Šp./Kalex) 102, 4. Baldassarri (It./Kalex) 97, 5. Navarro (Šp./Speed Up) 97, 6. Schrötter (Něm./Kalex) 97.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 185, 2. Dovizioso 127, 3. Petrucci (oba It./Ducati) 121, 4. Rins (Šp./Suzuki) 101, 5. M. Viňales (Šp./Yamaha) 85, 6. Rossi (It./Yamaha) 80, ...24. Abraham (ČR/Ducati) 3.