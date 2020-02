V úterý začne série protestů Milionu chvilek v krajských městech

Praha - V úterý v Plzni začne série protestních akcí a veřejných diskusí spolku Milion chvilek, které se posléze budou téměř každé úterý konat v dalších krajských městech. Skončí velkou akcí 2. června v Praze. Organizace se chce při takzvané Štafetě pro demokracii pokaždé zaměřit na jeden celostátní problém, který se v daném kraji negativně projevuje. Zaznít tak mají témata politická, sociálně-ekonomická i ekologická.

Na debatách budou vystupovat celostátní a krajské osobnosti, odborníci na daná témata, mluvčí Milionu chvilek a případně další hosté. Program akcí se může rozšířit o umělecké produkce či krátké příběhy lidí, kteří utrpěli diskutovaným problémem.

Tématem Plzeňského kraje jsou opomíjené regiony. Na diskusi v Měšťanské besedě od 16:30 vystoupí kromě Mikuláše Mináře a Benjamina Rolla z Milionu chvilek například herečka Aňa Geislerová. Následovat bude od 19:00 protestní shromáždění na plzeňském náměstí Republiky.

Podle pořadatelů nejde pouze o premiéra Andreje Babiše (ANO), ale také další rizika, jejichž společným jmenovatelem je pohrdání demokratickými institucemi ze strany ANO, SPD, KSČM a prezidenta. Jako jeden z příkladů uvedli údajné znevážení funkce ombudsmana nedávným zvolením Stanislava Křečka. Podle Milionu chvilek hrozí nebezpečí také Českému rozhlasu a České televizi blížící se volbou nových členů jejich rad.

Kromě krajských protestů Milion chvilek pořádá 1. března v Praze demonstraci na obranu demokratických institucí. Protest zahájí v 16:00 pochodem z Hradčanského na Staroměstské náměstí, kde od 17:00 začne demonstrace. V návaznosti na Křečkovu volbu ombudsmanem předseda spolku Minář uvedl, že "pokud to tahle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízené politikům."

Postoj vůči některým zemím visegrádské čtyřky kritizoval na facebooku například místopředseda ODS Alexandr Vondra. Visegrád má podle něj strategický a bezpečnostní význam. Uvedl také, že předseda polské strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski a maďarský premiér Viktor Orbán v minulosti bojovali proti komunistickému režimu a není vhodné je srovnávat s Babišem. Účast na protestu vyloučili kromě Vondry například někteří členové lidoveckého předsednictva. Také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Milion chvilek k tomu, aby lídry demokratických stran neškolil, ale aby s nimi spolupracoval.

Milion chvilek v reakci na svém facebooku poznamenal, že nehodlá protestovat proti jiným státům nebo jim říkat, co mají dělat. "Nuže, ještě jednou a nahlas - považujeme za nutné hlasitě upozornit na cílený postupný rozvrat našich demokratických institucí, které by měly z principu zůstat nezávislé na politicích," poznamenal spolek.